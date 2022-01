Venäjällä raportoitiin ensimmäistä kertaa yli satatuhatta koronatartuntaa vuorokaudessa

Venäjällä on tehty uusi ennätys päivittäisten koronatartuntojen määrässä. Viranomaiset raportoivat lauantaina runsaasta 113 000 uudesta koronatartunnasta. Uusien tartuntojen määrä on lähes kaksinkertaistunut viikon takaisesta.

Pahenevan koronatilanteen taustalla on nopeasti leviävä omikronvariantti. Venäläisistä alle puolet on täysin rokotettuja koronaa vastaan.

Pandemian alkamisen jälkeen Venäjällä on rekisteröity runsaat 330 000 koronatautiin liittyvää kuolemantapausta. Venäjän tilastoviranomainen Rosstat arvioi koronaan liittyvien kuolemien määrän olevan todellisuudessa lähes kaksinkertainen.

Rosstatin mukaan Venäjän asukasluku laski viime vuonna yli miljoonalla ihmisellä. Vastaavaa romahdusta ei ole nähty Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Salomoninsaarilla koronatartunnat äkillisessä kasvussa

Australia lennätti Salomoninsaarille pienen ryhmän ensihoitotyöntekijöitä lauantaina sen jälkeen, kun saarivaltio oli pyytänyt apua nopeasti pahenevaan koronatilanteeseensa. Australian viranomaisten mukaan kahdeksan hengen ryhmä laskeutui pääkaupunki Honiaraan tuoden mukanaan yli 37 000 koronarokoteannosta.

Australialaistiimiin kuuluu muun muassa ensiavun, infektiotautien hallinnan ja logistiikan asiantuntijoita. Aiemmin Australiasta oli lähetetty Salomoninsaarille tarvittavia lääkintätarvikkeita kuten hengityskoneita ja suojavaatteita.

Koronatartunnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun saarivaltiossa, joka oli tähän asti onnistunut välttämään pandemian lähes täysin. Vielä viime viikolla 700 000 asukkaan Salomoninsaarilla oli raportoitu vasta 31 koronatartuntaa, mutta perjantaina tartunnat olivat nopeasti nousseet lähes 900:aan.

Rajallisen testauskapasiteetin myötä todellisen tapausmäärän oletetaan olevan huomattavasti suurempi. Toistaiseksi Salomoninsaarilla on raportoitu viidestä koronatautiin liittyvästä kuolemasta.

Honiarassa tiistaina alkanutta tiukkaa koronasulkua on jatkettu ainakin sunnuntaihin saakka. Poikkeuslupa lähteä kotoaan on myönnetty vain välttämättömille työntekijöille.

STT

Kuvat: