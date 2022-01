Venäjän ja Britannian puolustusministerit tapaavat Ukrainan kriisin vuoksi

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ja Britannian puolustusministeri Ben Wallace tapaavat keskustellakseen Ukrainan kriisistä, kertovat Britannian puolustusministeriön lähteet.

Kutsun tapaamisen esitti Wallace.

– Koska maiden edellinen kahdenvälinen tapaaminen pidettiin Lontoossa vuonna 2013, Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu on esittänyt tällä kertaa tapaamista Moskovassa, lähde kertoi.

Venäjä on viime kuukausina kerännyt noin 100 000 sotilasta ja raskasta aseistusta Ukrainan rajojen tuntumaan ja esittänyt samalla lännelle tiukkoja vaatimuksia Euroopan turvallisuusjärjestelyistä.

Britannian ulkoministeri Liz Truss varoitti perjantaina Australiassa pitämässään puheessa, että Venäjä on vaarassa ”upota kammottavaan hetteikköön”, jos se hyökkää Ukrainaan.

Britannia kuuluu niihin harvoihin länsimaihin, jotka ovat toimittaneet Ukrainalle aseita.

STT

Kuvat: