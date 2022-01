Venäjän ja USA:n neuvottelut Sveitsissä käynnistyivät

Venäjän ja Yhdysvaltojen neuvottelut Sveitsin Genevessä ovat alkaneet, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö.

Yhdysvaltain varaulkoministeri Wendy Sherman ja Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov avasivat neuvottelut Yhdysvaltain edustustossa kello 9.55 Suomen aikaa. Rjabkov ja Sherman tapasivat jo sunnuntaina Genevessä epävirallisissa merkeissä.

Maat neuvottelevat Ukrainasta ja Euroopan turvallisuustilanteesta. Neuvotteluista sovittiin sen jälkeen, kun Venäjä siirsi joukkojaan Ukrainan rajalle ja vaati sitovia lupauksia siitä, että sotilasliitto Nato ei saisi enää laajentua.

Neuvottelujen sarja jatkuu keskiviikkona Naton ja Venäjän neuvoston kokouksella Brysselissä. Torstaina Venäjän on määrä tavata Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön edustajia Wienissä.

Venäjä ei aio tehdä myönnytyksiä

Neuvotteluasetelmat ovat hankalat, sillä osapuolten näkemykset ovat kaukana toisistaan.

Venäjä ei aio tehdä neuvotteluissa myönnytyksiä Yhdysvalloille, sanoi varaulkoministeri Rjabkov sunnuntaina. Hän myös toisti Venäjän vaatimuksen Naton laajentamisen estämisestä.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken puolestaan sanoi CNN:llä, ettei hän usko viikon tuovan läpimurtoja Venäjä-neuvotteluissa. Blinkenin mukaan edistyksen saavuttaminen neuvotteluissa edellyttäisi vastavuoroisuutta, Euroopan osallistumista ja sitä, että Venäjä liennyttää Ukrainaan kohdistuvaa uhkaansa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ovat puhuneet kahdesti puhelimitse viime viikkoina. Biden on varoittanut Putinia vakavista seurauksista, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan.

Yhdysvallat on pyrkinyt vakuuttamaan eurooppalaisia liittolaisiaan siitä, ettei se sovi niiden turvallisuusasioista kahden kesken Venäjän kanssa.

Yhdysvallat on tehnyt selväksi, ettei se ole valmis neuvottelemaan Euroopan turvallisuusjärjestyksen isoista linjoista. Maa on viestittänyt voivansa keskustella Venäjän kanssa maiden ohjusjärjestelmistä ja sotaharjoituksista. Venäjä taas tahtoo neuvotella nimenomaan kokonaisratkaisusta.

Venäjä on viime viikkoina sijoittanut kymmeniätuhansia sotilaita Ukrainan vastaisen rajan tuntumaan, mikä on herättänyt Yhdysvalloissa ja Euroopassa epäilyjä Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen valmistelusta. Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet.

STT

