Venäjän johtaman järjestön väliintulo Kazakstanissa voisi jopa lisätä levottomuuksia, arvioi asiantuntija uutistoimisto TT:lle

Venäjän johtaman Ivy-maiden kollektiivisen turvallisuusjärjestön CSTO:n lähtö levottomaan Kazakstaniin voi johtaa väkivaltaisiin yhteenottoihin, pelkää uutistoimisto TT:n haastattelema neuvostovaltioiden asiantuntija, Kalifornian yliopiston politiikan tutkimuksen professori Cynthia Kaplan.

CSTO:n puheenjohtaja, Armenian pääministeri Nikol Pashinjan on kuvaillut joukkoja ”rauhanturvaajiksi”, joiden tehtävänä on vakauttaa ja normalisoida tilanne Kazakstanissa. Apua järjestöltä pyysi Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokajev.

Kaplan kuvailee TT:lle CSTO:n joukkojen käyttämistä ”poikkeuksellisen vaaralliseksi” ja sanoo, että tilanteen voi tulkita kutsuksi Venäjälle osallistua järjestön kautta. Seurauksena ei siis olisi tilanteen vakautuminen vaan kiristyminen entisestään.

– En pidä spekuloinnista, mutta venäläissotilaiden tuominen Kazakstanin länsi- ja eteläosiin, jotka ovat enemmän kazakstanilaisia, voi aiheuttaa sortoa ja intensiivisiä yhteenottoja. Tämä olisi hyvin valitettavaa, hän kertoo TT:lle.

Monet kaipaavat toivoa tulevaisuudelle

Kazakstanissa on useita etnisiä ryhmiä, ja maan länsi- ja eteläosissa asuu pääosin etnisiä kazakstanilaisia. Kaplan uskoo, että juuri näillä alueilla ulkomaiset sotilaat voisivat kohdata suurinta vastustusta. Muualla, esimerkiksi Kazakstanin pohjoisosissa, asuu suuria venäläisryhmiä, joilla Kaplan arvioi voivan olla haluja irrottautua ja siirtyä osaksi Venäjää.

– Tämän vuoksi (silloinen presidentti Nursultan) Nazarbajev painotti hyvin nopeasti Krimin tilanteen alkaessa, että rajaa Kazakstaniin ei kuulu ylittää ja että sellaiset toimet vietäisiin oikeuteen ja johtaisivat vankilatuomioihin.

Mielenosoitukset Kazakstanissa alkoivat viikonloppuna Länsi-Kazakstanissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua, ja keskiviikkona ne yltyivät väkivaltaisiksi levottomuuksiksi. Mediat ovat kertoneet viranomaisten ilmoittaneen lukuisista kuolleista, maahan on julistettu poikkeustila ja hallitus on eronnut. Hallinnon lupaukset laskea kaasun hintaa eivät ole hillinneet protesteja.

Kaplan sanoo TT:lle yllättyneensä levottomuuksien laajuudesta ja siitä, että tyytymättömyys on levinnyt niin moneen kaupunkiin. Hän uskoo ihmisten kiukun liittyvän taloustilanteeseen sekä esimerkiksi korruptioon ja kansalaisvapauksien puutteeseen.

– Kansan keskuudessa on paljon suurempaa piilevää tyytymättömyyttä, erityisesti Kazakstanin nuorten joukossa.

Millaisilla toimilla mielenosoittajat sitten leppyisivät? Kaplan arvelee, että monet kaipaavat nyt ensisijaisesti jonkinlaisia tulevaisuudennäkymiä ja toivoa. Hänen mukaansa neuvottelutilannetta vaikeuttaa kuitenkin se, että vastaavissa tilanteissa keskusteluja ovat yleensä käyneet sekä hallinnon että yhteiskunnan liberaalit toimijat, jollaiset ovat Kazakstanissa kiellettyjä.

