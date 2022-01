Venäjä vakuutti Genevessä Yhdysvalloille, ettei se ole hyökkäämässä Ukrainaan – Naton ovet pysyvät auki, vakuutti Yhdysvallat

Venäjä kertoi maanantaina Yhdysvalloille Genevessä käydyissä Ukrainaa ja Euroopan turvallisuustilannetta koskevissa neuvotteluissa, ettei sillä ole aikeita hyökätä Ukrainaan. Venäjän neuvottelulähteiden mukaan Yhdysvallat suhtautui Venäjän ehdotuksiin hyvin vakavasti.

– Selitimme kollegoillemme, ettei meillä ole suunnitelmia tai aikeita ”hyökätä” Ukrainaan. Tässä suhteessa ei ole mitään syytä pelätä eskalaatiota, perusteli Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov.

Varaulkoministeri kehotti kuitenkin Yhdysvaltoja vastuullisuuteen toimissaan Venäjän kanssa varoittaen samalla, ettei mahdollisen yhteentörmäyksen riskiä sovi aliarvioida.

Rjabkovin mukaan Venäjä haluaa kuitenkin jatkaa vuoropuhelua.

– En pidä tilannetta toivottomana, hän sanoi.

USA torjui ehdotukset Naton laajenemisen suitsimisesta

Yhdysvallat puolestaan korosti, ettei Naton avoimien ovien politiikka ole päättymässä. Samalla se toisti varoituksensa Venäjälle hyökkäyksestä Ukrainaan, sillä sen seuraukset olisivat vakavat. Amerikkalaiset eivät niin ikään olleet saaneet venäläisiltä suoraa lupausta liennytyksestä Ukrainassa.

– Siihen emme uskoakseni saaneet vastausta. Teimme hyvin selväksi, että rakentava, tuottoisa ja menestyksekäs diplomatia on hyvin vaikeaa ilman liennytystä, sanoi Yhdysvaltain varaulkoministeri Wendy Sherman.

Sherman sanoi kertoneensa venäläisille, että Ukrainan rajan tuntumassa olevat joukot tulisi komentaa takaisin kasarmeille tai vaihtoehtoisesti kertoa, millaiseen sotaharjoitukseen ne ovat osallistumassa ja mikä sen tarkoitus on.

Shermanin mukaan neuvotteluissa keskusteltiin myös vastavuoroisista rajoituksista sotaharjoituksiin ja ohjuksiin. Sen sijaan Venäjän vaatimukset siitä, että se saa takuut, joiden mukaan Ukraina ei liity sotilasliitto Natoon, torjuttiin.

– Torjumme päättäväisesti sellaiset turvallisuusehdotukset, joista Yhdysvallat ei ole valmis aloittamaan keskustelua. Emme salli kenenkään lopettavan Naton avoimien ovien politiikkaa.

Shermanin mukaan Venäjän mahdollisella hyökkäyksellä Ukrainaan olisi erittäin vakavat seuraukset, ”paljon vakavammat kuin vuonna 2014”, jolloin Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä.

Neuvottelujen sarja jatkuu keskiviikkona Naton ja Venäjän neuvoston kokouksella Brysselissä. Torstaina Venäjän on määrä tavata Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön edustajia Wienissä.

Loppuviikosta EU-maiden puolustus- ja ulkoministerit kokoontuvat vielä Ranskan Brestiin epäviralliseen kokoukseen keskustelemaan Ukrainan tilanteesta.

Stoltenberg toivoi jatkoneuvotteluja

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg varoitti maanantaina Venäjää vakavista taloudellisista ja poliittisista seurauksista, jos se hyökkää Ukrainaan.

– Meidän täytyy lähettää Venäjälle hyvin selvä viesti siitä, että olemme yhtenäisiä ja että Venäjälle tulee vakavia seurauksia – taloudellisia ja poliittisia seurauksia -, jos he käyttävät jälleen sotilaallista voimaa Ukrainaa vastaan. Annamme Ukrainalle tukea, autamme heitä huolehtimaan itsepuolustuksestaan.

Stoltenberg tapasi maanantaina Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban.

– Kylmä sota on ohi, ja niin ovat etupiiritkin. Putinin vaatimukset ovat perusteettomia ja vahingoittavat kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, Kuleba tviittasi.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1480253065815109632

STT

Kuvat: