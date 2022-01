Venäläiset voivat sotkea Norjan uutta mitaliennätystehtailua – itänaapuri on palaamassa kaiken dopingkohun jälkeen talviurheilumahdiksi

Norjalla on kaikki ainekset tehdä uutta olympiahistoriaa Pekingissä. Se pisti talviolympialaisten kaikkien aikojen mitaliennätyksen uusiksi jo neljä vuotta sitten Pyeongchangissa, ja ennusteet povaavat mitalimäärän nousua entisestään.

Pyeongchangissa vuonomaan urheilijoiden saldo oli 39 mitalia, joista 14 oli kultaisia. Tilastosivusto Gracenote julkisti viime keskiviikkona tuoreimman ennusteensa, ja Norjalle olisi sen mukaan luvassa peräti 45 mitalia. Ja mikä vielä huimempaa, lähes puolet niistä olisi kirkkainta väriä.

Vuonna 2018 norjalaiset voittivat kultaa maastohiihdosta, ampumahiihdosta, mäkihypystä, alppihiihdosta, freestylestä ja pikaluistelusta. Siinä lienee riittävä osoitus lajikirjon laajuudesta, kun vielä alleviivaa maastohiihdon kuutta kirkkainta mitalia.

Meneillään olevalla kaudellakin norjalaiset ovat tottakai olleet kärkipäässä lähes lajissa kuin lajissa. Jo pelkästään maastohiihtäjien Therese Johaugin ja Johannes Hösflot Kläbon sekä yhdistetyn urheilijan Jarl Magnus Riiberin mukanaolot melkeinpä takaavat maalle lähes kymmenen mitalia. Tämä todettuna sillä varauksella, että Riiber toipuu lievästä selkävaivastaan kisoihin mennessä.

Norjan ennätystehtailua helpottaa hieman se, että mitalilajien määrä on taas kerran noussut edellisten kisojen jälkeen. Pekingissä mitalit jaetaan jo 109 kilpailussa, kun vielä 20 vuotta aiemmin Salt Lake Cityssä luku oli 78. Puhumattakaan vuoden 1988 Calgarysta, jolloin mentiin ilman esimerkiksi freestyleä ja lumilautailua 48 mitalilajilla.

Ennuste olisi Norjan osalta vielä suurempi ilman Venäjän ”uutta nousua”. Tai no, korjataan sen verran, että kyseessä on Pekingin tapauksessakin Venäjän olympiakomitean nimellä kulkeva joukkue.

Varsinkin vuoden 2014 Sotshin kisojen mitalitaulukkoa on niin sanotusti siivottu melkoisella kädellä vuosien mittaan, ja jäljelle on jäänyt 29 venäläismitalia. Järjestelmällisen dopingin käytön jäljiltä maan urheilijoita on vuosien varrella uhattu sulkea kokonaan kisoista jos toisistakin.

Virallisia valtiollisia tunnuksia ei venäläisten yhteydessä siis nähdä edelleenkään, mutta maan urheilijoita palkintokorokkeella todennäköisesti hyvin merkittäviä määriä. Gracenote ennustaa maan urheilijoille peräti 32 mitalin saalista, mikä olisi enemmän kuin talviolympialaisten historiassa koskaan Neuvostoliitto mukaan laskettunakaan.

Toki Neuvostoliiton menestys oli mainituissa 1988 Calgaryn kisoissa tyrmäävää 29 mitalilla 48 mitalilajista. Joka tapauksessa venäläisten voi todeta viimeistään tässä vaiheessa olevan menestyksen puolesta jälleen suurvalta talvikisoissakin.

Vielä Pyenongchangissa mitaleita tuli 18 ja 2010 Vancouverissa ”vain” 15. Nyt edellytykset ovat siis jopa näiden lukujen tuplaamiseen.

Maastohiihdossa jaetaan mitalit yhteensä 12 lajissa, eli sen merkitys kokonaisuudessa on suuri. Ja jos Norja on enemmän tai vähemmän dominoinut kyseistä urheilumuotoa, on Venäjä noussut takaisin toiseksi mahdiksi kaikkien dopingtapausten jälkeen. Sitä kautta asia vaikuttaa merkittävästi myös Suomen mitalitoiveisiin.

Itänaapurissa suuret odotukset kohdistuvat myös totutusti esimerkiksi taitoluisteluun.

GRACENOTEN MITALIENNUSTE PEKINGIIN

Tilanne viime keskiviikkona

1) Norja 22 kultaa+13 hopeaa+10 pronssia = 45 mitalia

2) Venäjän olympiakomitea 11+12+9=32

3) Saksa 12+10+3=25

4) Yhdysvallat 7+5+10=22

5) Kanada 6+6+10=22

6) Ruotsi 7+8+6=21

7) Sveitsi 5+8+8=21

8) Alankomaat 6+11+3=20

9) Itävalta 5+6+7=18

10) Ranska 2+7+9=18…

17) Suomi 1+1+2=4

Ruotsi tekee kautta aikain ennätyksensä?

Suomelle Gracenote laskee neljän mitalin saldon. Tämä on pitkälti linjassa sen mukaan, että Suomen olympiakomitean laskelma oli marraskuun lopussa 3,5. Neljä vuotta sitten Pyeongchangista irtosi kuusi arvometallia.

Suomalaiset olisivat mitalimäärässä 17:ntenä. Kaksi sijaa yläpuolelta löytyy Australia, joka on saalistanut 2000-luvulla mitalinsa lähinnä freestylestä ja lumilautailusta.

Suomi löytyy lähtökohtaisesti suunnilleen samoilta sijoilta myös esimerkiksi Tshekki, Iso-Britannia ja Uusi-Seelanti.

Katseet kääntyvät vääjäämättä myös länsinaapuriin. Ruotsi on tehnyt vuodesta 2006 lähtien hienoa nousua mitalitaulukoissa kerättyään aina kaksinumeroisen määrän sijoituksia kolmen parhaan joukkoon.

Mikäli urheilijat suoriutuvat 22 mitalin ennusteen mukaisesti, tehtäisiin Ruotsissa ylivoimainen kisahistorian ennätys. Tähän mennessä se on 2014 Sotshissa saavutettu 15 mitalin luku.

Omaksi luvukseen pitää nostaa Alankomaat. Jo Tokion kesäkisoissa valtion väkilukuun nähden hienon tuloksen tehneelle kansalle on jälleen luvassa jopa 20 mitalia, mikä toteutui neljä vuotta sitten.

Sotshissa Alankomaille merkittiin 24 mitalia, joista 23 tuli perinteisestä pikaluistelusta ja se yksi muu kaukalopikaluistelusta.

Pikaluistelun EM-kilpailut päättyivät sunnuntaina Alankomaiden Heerenveenissä. Kisat järjestäneen maan edustajat voittivat 14 kilpailusta 11 ja ison nipun himmeitä mitaleja päälle.