Veritestausyhtiö Theranosin perustaja todettiin syylliseksi petosrikoksiin

Yhdysvalloissa Theranos-veritestausyhtiön perustaja Elizabeth Holmes on tuomittu neljästä petokseen liittyvästä rikoksesta liittovaltion tuomioistuimessa Kaliforniassa, kertoo muun muassa New York Times.

Holmesia vastaan nostettiin 12 syytettä. Osasta Holmes vapautettiin, ja yhdestä luovuttiin oikeudenkäynnin aikana. Osassa syytteistä valamiehistö ei saanut sovittua ratkaisua, vaan niitä on määrä käsitellä myöhemmin.

Holmesia uhkaa yhdysvaltalaismedian mukaan korkeimmillaan 20 vuoden vankeus. Tuomion pituus selviää myöhemmin.

Holmes itse on kiistänyt syytteet. Onkin todennäköistä, että hän valittaa tuomiostaan.

Veripisaratekniikka paljastui huijaukseksi

Theranos markkinoi testaustekniikkaa, joka määrittäisi esimerkiksi syövän tai diabeteksen potilaan sormenpäästä otetuista muutamasta veripisarasta.

Holmes keräsi yhtiöönsä satojen miljoonien dollareiden rahoituksen ja valtavan omaisuuden, mutta lopulta paljastui, että kyseessä oli huijaus.

Edison-nimen saanut testauslaite ei todellisuudessa toiminutkaan niin kuin piti. Lisäksi selvisi, että Theranos oli tehnyt suuren osan testeistään muiden yhtiöiden kehittämillä laitteilla.

Startup-kuningattaresta petossyytteisiin

Vielä vuonna 2014 Holmesia ylistettiin Piilaakson startup-kuningattareksi ja uudeksi Steve Jobsiksi. Forbes-lehti arvioi hänen nettovarallisuudekseen 3,6 miljardia dollaria, mikä teki Holmesista nuorimman naismiljonäärin, jonka omaisuus ei ollut perittyä vaan itse hankittua.

Korttitalo alkoi sortua vuonna 2015, kun yhtiön työntekijä toi esiin huolet, ettei Edison-nimen saanut testauslaite todellisuudessa toimi niin kuin pitäisi.

Wall Street Journal -lehti kirjoitti tämän jälkeen sarjan paljastusjuttuja, joiden mukaan Theranos oli tehnyt suuren osan testeistään muiden yhtiöiden kehittämillä laitteilla. Lopulta Theranosin toiminta ensin kiellettiin ja vuonna 2018 lopetettiin.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Sanna Raita-aho

STT

