Vain harva käy enää verotoimistossa – korona vähensi käyntejä entisestään

Viime vuonna vain prosentti veroasioista käytiin hoitamassa verotoimistossa, kertoo Verohallinto. Asioinnista valtaosa eli yli 90 prosenttia tapahtui Verohallinnon nettisivuilla Omavero-palvelussa. Loput asioinnit hoidettiin puhelimitse.

Verohallinnon mukaan nettiasiointi kasvoi viime vuonna kymmeneksellä edellisvuodesta. Sekä soitot että käynnit verotoimistoissa vähenivät.

Asioiden hoitaminen itse paikalla verotoimistossa on vähentynyt jo pitkään. Koronapandemia kuitenkin kiihdytti kehitystä entisestään.

– Jo ennen koronaa moni asiakas oli huomannut, ettei veroasioiden hoitaminen vaadi käyntiä toimistolla, sanoo asiakaskokemusjohtaja Marja Koskimäki Verohallinnosta.

Esimerkiksi vielä viisi vuotta sitten veroasiansa kävi hoitamassa toimistossa 675 000 ihmistä. Viime vuonna määrä oli enää noin 200 000.

Sen sijaan Omavero-palveluun kirjautui vuoden aikana 3,1 miljoonaa uniikkia henkilöasiakasta. Yhteensä he kirjautuivat palveluun lähes 28 miljoonaa kertaa. Verohallinnon mukaan useampi kuin neljä viidestä asiakkaasta oli tyytyväinen palveluun. Määrä kasvoi edellisvuodesta hieman.

– Tämä osoittaa, että Omaverossa asiointi on suurelle osalle asiakkaista luontevaa, Koskimäki toteaa.

Hän myös huomauttaa, että osan ihmisistä ei tarvitse tehdä vuoden aikana veroasioilleen mitään. Tällaisia asiakkaita ovat erityisesti eläkeläiset.

Eetu Halonen

STT

