Vessanpöntön värjäävä tumma huuhteluvesi ihmetyttää ja ärsyttää Viitanlaakson ja Viitannummen asukkaita Salossa.

Asuinalueen kaava vaatii taloihin kaksoisvesijärjestelmää, jossa vessojen huuhteluun ja puutarhan kasteluun käytetään juomaveden sijasta halvempaa harmaavettä.

Niin sanotussa kakkosvedessä on mangaania, joka värjää veden tumman harmaaksi. Se kerää vesisäiliöihin myös sakkaa ja aiheuttaa putkissa tukkeumia.

– Viime syksynä yhdellä perheellä kävi tapaus, jossa piti rikkoa seinää vessanpöntön uusimiseksi. Meillä joudutaan pesemään huuhteluveden säiliö säännöllisesti, alueella asuva Hanna Kirmula kertoo.

Kirmula sanoo kirjelmöineensä liikelaitos Salon Vedelle ongelmasta jo pitkään. Hän on pyytänyt kaupungilta selvitystä ongelman korjaamisesta ja sen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta.

Kirmula sanoo saaneensa Salon Vedeltä vastauksen, ettei ”kakkosvedelle” ole mitään laatukriteereitä.

– Sinällään on hieno idea, ettei juomavettä käytetä WC:n huuhteluun tai kasteluun. Ongelma on, jos kakkosvedelle ei ole mitään laatukriteereitä. Nyt se tukkii putkistoja ja aiheuttaa remontteja. Wc-pöntön puhtaana pitäminen on haasteellista, ja myös järjestelmää pitää huoltaa ja puhdistaa. Maksaa sekin jotain, Kirmula ihmettelee.

Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.) asuu Kirmulan kanssa samalla alueella ja sanoo yhtyvänsä vaatimukseen.

– Olen ollut vesilaitokseen yhteydessä jo viime syksynä. Joku ratkaisu siihen tarvitaan. Tiedän, että useita pönttöjä on hajonnut ja niitä on korjailtu, Nikkanen kertoo.

Nikkasen mielestä alueen harmaan veden pumppaamoon pitäisi asentaa suodatin, joka korjaisi ongelman. Toinen vaihtoehto on muuttaa alueen kaavaa sallivammaksi, jolloin asukkaat voisivat ottaa huuhteluvedeksi puhtaan veden.

Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi on tietoinen asuinalueen ongelmasta ja sanoo, että asiaa selvitetään.

– Ilman muuta me tarkastelemme asiaa yleisellä tasolla, arvioimme palautetta ja mietimme kaavamääräyksiä, Mannervesi vahvistaa.

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen sanoo, että kaksoisvesijärjestelmällä on ollut aikanaan ekologinen tavoite: juomakelpoista vettä ei käytetä vessojen huuhteluun eikä puutarhan kasteluun.

– Se vesi tulee pumppaamolta, ja siinä on mangaania. Pienikin määrä mangaania värjää veden nopeasti, ja siitä aiheutuu tällainen esteettinen haitta.

Rouhiaisen mukaan tilanne on hankala. Kaavamääräystä pitää noudattaa, ja kaava sitoo myös liikelaitoksen käsiä.

– En ota kantaa, mitä kaavalle pitäisi tehdä. Se on muiden käsissä. Me olemme tässä kolmas osapuoli, hän muotoilee.

Harmaaveden suodattaminen olisi Rouhiaisen mukaan teknisesti hankalaa ja taloudellisesti kannattamatonta, koska asuinalueella käytetään melko vähän vettä.

– Katsotaan, jos kaavan muuttaminen toisi tähän jonkin ratkaisun, hän sanoo.