Veturitallilla vuoristoratamainen vuosi – Taidemuseon alkuvuosi oli hiljainen, kesällä ja loppuvuodesta riitti kävijöitä

Salon taidemuseo Veturitallin viime vuosi oli kävijämäärältään hyvin vaihteleva. Alkuvuodesta oli todella hiljaista, mutta kesän lomakausi ja loppuvuosi toivat taidemuseoon mukavasti kävijöitä.

– Viime keväänä oli kyllä todella hiljaista. Eri medioissa uutisoitiin tuolloin Salon suurista koronaluvuista, mikä heijastui selvästi meidänkin kävijämääriimme, Salon taidemuseo Veturitallin johtaja Susanna Luojus sanoo.

Kesälomakauden alkaessa kävijämäärä kasvoi Veturitallissa selvästi.

– Varsinkin kesällä oli nähtävissä, että kävijöitä oli paljon myös pääkaupunkiseudulta. Veturitalli ja Teijon kansallispuisto ovat selvästi Salon tärkeimmät turistikohteet.

– Veturitallin yleisöä tullaan tänä vuonna tutkimaan, jotta tiedämme tarkemmin millaista väkeä meillä käy, Luojus jatkaa.

Myös loppuvuodesta yleisö löysi hyvin Veturitalliin.

– Joulun jälkeen on käynyt mukavasti ihmisiä. Ruuhkaa ei kuitenkaan ole ollut.

Museot ovat parhaillaan niitä harvoja paikkoja, jotka ovat edelleen auki yleisölle. Veturitallissa turvavälien pitäminen onnistuu hyvin, sillä näyttelytilaa on kaikkiaan noin 600 neliötä.

– Emme ole kevään jälkeen joutuneet rajoittamaan yleisön määrää. Rajaamiseen otetaan käyttöön uusia keinoja, jos niin täytyy jatkossa vielä tehdä, Luojus sanoo.

Veturitalli sai olla avoinna miltei koko viime vuoden. Vuosi 2020 oli sen sijaan erittäin poikkeuksellinen.

Taidemuseo joutui sulkemaan ovensa yleisöltä kesken kuvanveistäjä Tommi Toijan näyttelyn maaliskuussa 2020 koronan takia, ja kesäkuussa alkoi laajennusosan remontti, mikä piti taidemuseon ovet kiinni viime vuoden tammikuun loppuun asti.

– Toivottavasti saamme jatkossakin olla avoinna, eikä tapahtumia jouduttaisi perumaan. Museoista ei ole lähtenyt yhtään todettua tartuntaketjua, Luojus huomauttaa.

Korona on aiheuttanut taidemuseon henkilökunnalle paljon ylimääräistä stressiä, vaikka ovet ovatkin nyt saaneet olla auki yleisölle.

– Korona syö paljon resursseja, koska rajoituksiin ja muihin muutoksiin täytyy olla varautunut. Muutokset on täytynyt toteuttaa todella nopealla aikataululla.

– Meillä on museolla todella pienet resurssit ja niiden käyttö pitää miettiä tarkkaan. Meillä ei ole varaa tehdä niin sanottua turhaa työtä, Luojus jatkaa.

Tulevana sunnuntaina viimeistä päivää esillä oleva Petri Ala-Maunuksen laaja näyttely La-La Land on kerännyt paljon kiitosta yleisöltä. Näyttelyn on nähnyt vuoden 2021 loppuun mennessä 7560 kävijää. Kaikkiaan Veturitallissa kävi viime vuonna 17842 kävijää.

– Palaute on ollut todella positiivista, ja palautteeseen on helppo yhtyä, sillä ovathan Ala-Maunuksen teokset todella vaikuttavia. Jo heti ensimmäisessä salissa on esillä 14-metrinen maisemamaalaus, Luojus sanoo.

Ala-Maunuksen teosten lisäksi Veturitallissa on parhaillaan esillä Juha Joron valokuvateoksia.

Viime vuonna Veturitallissa nähtiin myös vanhoja Salo-valokuvia, kuvanveistäjä Raili Mikkosen näyttely sekä Aitoa vai ei? -näyttely.

Modernin muotokuvan lähteillä

Salon taidemuseo Veturitalli menee kiinni 10. tammikuuta näyttelyn vaihtamisen ajaksi. Taidemuseo aukeaa jälleen 22. tammikuuta, jolloin esillä on kansainvälisesti arvostetun valokuvaajan Arnold Newmanin (1918–2006) valokuvia. Retrospektiivinen valokuvanäyttely Masterclass on esillä 24. huhtikuuta asti.

– Arnold Newmanin valokuvia ei ole nähty näin laajasti Suomessa koskaan aikaisemmin, joten uskon, että näyttely kerää kävijöitä muualtakin kuin Salon seudulta, Salon taidemuseo Veturitallin johtaja Susanna Luojus sanoo.

Newman tuli tunnetuksi erityisesti julkisuuden henkilöiden kuvaajana. Hän on kuvannut muun muassa Marilyn Monroeta ja Andy Warholia .

Newman halusi päästä kiiltokuvamaista studiokuvausta syvemmälle, ja hän valokuvasi ihmisiä heidän omissa ympäristöissään, mikä oli tuohon aikaan hyvin epätavallista. Häntä pidetäänkin modernin valokuvauksen miljöömuotokuvan isänä.

– Näyttely on erittäin ajankohtainen. Ihmiset ottavat parhaillaan valokuvia enemmän kuin koskaan aikaisemmin, myös ihmisistä.

– Newmanin kanssa on kiinnostava palata modernin muotokuvan alkulähteille, Luojus toteaa.

Newmanin näyttely koostuu noin sadasta vintage-valokuvasta ja työstövaiheen printistä.