Vieraskiertueen puolivälissä oleva Markkasen Cleveland Cavaliers nappasi voiton

Koripallon NBA:ssa Cleveland Cavaliers on voittanut Utah Jazzin luvuin 111-91.

Clevelandin Lauri Markkanen teki ottelussa kaikkiaan 20 pistettä. Markkanen otti kuusi levypalloa ja upotti neljä kolmen pisteen heittoa. Koriin johtaneita syöttöjä Markkanen teki yhden.

Kuuden ottelun vieraskiertueen puolivälissä oleva Cleveland Cavaliers voitti viimeksi Sacramenton täpärästi 109-108. Kyseisessä ottelussa Lauri Markkanen heitti Clevelandille 15 pistettä ja otti viisi levypalloa.

Clevelandin Darius Garland oli hyvässä vireessä, hän nappasi pelissä NBA-uransa kovimmat syöttöpisteet (15) sekä eniten levypalloja (10).

Cleveland on voittanut vieraskiertueen otteluista kolme ja hävinnyt yhden. Joukkueen seuraava ottelu on perjantai-iltana San Antoniota vastaan.

Utahin peli ei ole viime otteluissa sujunut, joukkueen häviö oli jo neljäs putkeen. Utah joutui otteluun heikolla miehityksellä, sillä sen riveistä oli koronaprotokollan vuoksi poissa kaikkiaan neljä pelaajaa.

STT

