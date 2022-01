Vihreiden Heidi Hautala uusi paikkansa EU-parlamentin varapuhemiehenä

Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala on valittu uudelleen Euroopan parlamentin varapuhemieheksi. Hautala valittiin tehtävään varapuhemiesvaalin kolmannella äänestyskierroksella. Yhteensä parlamentissa on 14 varapuhemiestä.

Hautala oli suomalaisista europarlamentaarikoista ainoa, joka oli ehdolla varapuhemiesvaalissa. Hautala on toiminut varapuhemiehenä vuodesta 2017 lähtien.

Parlamentin johtopaikoista äänestettiin täysistunnossa, koska vaalikausi on tullut puoliväliinsä. Parlamentin puhemieheksi valittiin aiemmin tänään maltalainen Roberta Metsola, joka edustaa keskustaoikeistolaista EPP-ryhmää.

43-vuotias Metsola on EU-parlamentin historian nuorin puhemies ja kolmas nainen tehtävässä. Hänellä on vahva side Suomeen, sillä hänen puolisonsa on suomalainen.

STT

