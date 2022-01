Vihreiden kannattajat ovat aiempaa vasemmistolaisempia, perussuomalaiset oikeistolaisempia

Aiempaa suurempi osa vihreiden kannattajista sijoittaa itsensä poliittisesti vasemmistoon, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tutkimuksesta. Samalla perussuomalaisten kannattajista hiukan aiempaa useampi sijoittaa itsensä oikeiston puolelle.

Vihreistä vasemmistolaisten osuus on kyselyssä noussut yli 60 prosenttiin, kun se kolme vuotta sitten oli 44 prosenttia. Vihreiden kannatus on laskenut kolmen vuoden takaiseen tasoon verrattuna ja selitys saattaa olla se, että jotkut oikeistosuuntautuneet vihreiden kannattajat ovat hylänneet entisen puolueensa.

Perussuomalaisista hiukan yli puolet määritteli itsensä oikeistolaisiksi. Kolme vuotta sitten osuus jäi niukasti alle puoleen.

Kyselyn perusteella vasemmistoliitto, SDP ja vihreät määrittyivät leimallisesti vasemmistopuolueiksi, perussuomalaiset oikeistokeskustaan ja kokoomus oikeistoon.

Keskustan kannattajat määrittelivät itsensä entistä keskustalaisemmiksi. Nyt lähes kaksi kolmasosaa heistä asemoi itsensä nimenomaan keskelle, kun osuus aiemmin oli hiukan yli puolet.

Suomalaisista noin kolmannes sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän oikeistoon, reilu neljännes keskelle ja neljännes vasemmistoon. Joka kuudes vastaaja ei sijoita itseään kysytylle janalle. Osuudet ovat pysyneet lähes samoina kuin aiemmissa tutkimuksissa.

Iän mukaan tarkasteltuna nuorten keskuudessa oli keskimääräistä enemmän vasemmistolaisiksi ilmoittautuvia. Alle 30-vuotiaiden äänestäjien joukossa vasemmistolaisia oli 29 prosenttia. Oikeistolaisia oli silti enemmän, 34 prosenttia.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS ja siihen vastasi reilu 1 000 ihmistä. Tutkimusaineisto koottiin 26. marraskuuta – 1. joulukuuta viime vuonna. Virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Nina Törnudd

STT

Kuvat: