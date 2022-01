Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sai lapsen

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kertoi sunnuntai-iltana Twitterissä, että hänelle on syntynyt lapsi. Vauva syntyi Helsingissä Naistenklinikalla uudenvuodenaattona.

– Olemme häkeltyneitä ja uskomattoman onnellisia ja voimme hyvin, kirjoitti Ohisalo.

Facebookissa Ohisalo kertoi, että lapsi on tyttö.

Ohisalo jäi perhevapaalle sisäministerin ja vihreiden puheenjohtajan tehtävistä marraskuun puolivälissä. Ohisalon perhevapaan on määrä kestää ensi kesäkuuhun.

Kun Ohisalo palaa hallitukseen, hän ottaa ympäristö- ja ilmastoministerin salkun. Ympäristöministerinä on siihen saakka Emma Kari (vihr.).

Sisäministeriksi Ohisalon tilalle astui Krista Mikkonen (vihr.).

https://twitter.com/MariaOhisalo/status/1477661276105064457

STT

Kuvat: