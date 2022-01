Viikko jatkuu pakkasen ja poudan merkeissä – torstain lauha ja tuulinen sää liukastuttaa tiet

Maanantain poutainen ja kylmä sää koko maassa jatkuu tiistaiaamuna. Päivälämpötiloiksi luvataan kylmintä maan itäosaan, noin 15-20 pakkasastetta. Länteen ja pohjoiseen odotetaan hieman maltillisempia pakkasia, 5-15 astetta.

Lännestä saapuva lumisadealue lauhduttaa säätä viikon edetessä. Sadealue saapuu Lappiin tiistaina päivällä ja maan länsiosaan alkuillan aikana.

Sadealue liikkuu keskiviikkoiltapäivään mennessä koko maan yli. Samalla tuulet voimistuvat, ja läntisille merialueille luvataan kovaa tuulta.

Torstaina lounaassa voi olla kevään tuntua

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoo, että torstaina on varsin lauhaa, lounaassa on jopa keväisen tuntuista.

– Lounais-Suomessa lämpötila nousee jopa viiden asteen tienoille. Aika laajalti koko maan etelä- ja keskiosissa ollaan plussan puolella. Lähinnä Lapissa on torstaina pakkasta.

Sää kylmenee viikonloppuna, sillä virtaus kääntyy pohjoiseen. Lauhtuminen jää niin lyhytaikaiseksi, että lumipeitettä se ei ehdi sulattaa.

Perämerelle alustava myrskyvaroitus

Perjantaina Etelä-Suomen lämpötila on ehkä vielä plussan puolella, mutta lauantain ja sunnuntain aikana on jo kylmempää.

– Sää ei ehkä ole ihan yhtä kylmää kuin nyt alkuviikosta, jolloin on jopa 30 astetta pakkasta, Laakso arvioi.

Ilmatieteen laitos on antanut alkuviikosta pakkasvaroituksia. Tiistaina ja keskiviikkona pakkasvaroitukset ovat voimassa maan etelä- ja itäosissa.

– Keskiviikkona ja torstaina on tuulisuutta, mutta sademäärät voivat jäädä melko vähäisiksi. Lauhtuminen voi kuitenkin liukastuttaa ajokeliä. Perämerelle on ennakkovaroituksena keskiviikolle jopa myrskyvaroitus.

Eevi Heikkinen, Kyösti Suolanen

STT

