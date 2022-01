Viikonloppuna pikkupakkasta sekä räntä- ja lumisateita

Viikonloppuna Suomeen on luvassa vaihtelevasti pilvistä sekä räntä- ja lumisateista säätä, kertoo Ilmatieteen laitos.

Vielä lauantaina sää on enimmäkseen poutaista. Lämpömittari näyttää pysyvän maan etelä- ja länsiosissa nollassa asteessa tai hieman sen ylä- tai alapuolella. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla pakkasta voi olla kylmimmillään viisi astetta, idässä ja pohjoisessa 3-15 pakkasastetta. Kylmintä on aivan pohjoisessa.

Sunnuntaiyönä pakkanen kiristyy etelässäkin paikoin kymmenen asteen paikkeille. Päivän mittaan sää alkaa lauhtua lännestä alkaen, ja lämpötilat liikkuvat nollan molemmin puolin. Lännestä saapuu räntä- tai lumisateita, jotka voivat levitä päivän aikana koko maahan.

Ajokeli voi lumisateiden takia olla sunnuntaina huono koko maassa.

