Viranomaisten asettamasta koronaeristyksestä luovutaan kokonaan suuressa osassa maata

Suuressa osassa maata luovutaan viranomaisten asettamasta eristyksestä koronavirustartunnan saaneille. Tartuntatautilääkärin määräämästä eristyksestä kertovat luopuvansa Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Helsinki ja 12 muuta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntaa.

Vastaava toimintatapa otetaan käyttöön myös Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä sekä Turun kaupungissa.

Jatkossa koronatartunnan saaneen on eristäydyttävä itse ja ilmoitettava altistumisestaan ihmisille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa.

Perusteena on koronatilanteen nopea huonontuminen, minkä vuoksi tartuntatautiviranomaisten asettama eristys on menettänyt vaikuttavuutensa. Suurin osa jatkotartunnoista on sairaanhoitopiirien mukaan jo tapahtunut ennen kuin positiivinen testitulos on tullut tartuntatautiviranomaisten tietoon, sillä omikronmuunnos tartuttaa merkittävästi jo ennen oireiden alkua ja näytteenotossa on viiveitä.

– Jälkikäteen tehdyillä eristyspäätöksillä ei voida ehkäistä tartuntojen leviämistä, tiedotteissa sanotaan.

Hengitystieinfektio kehotetaan sairastamaan kotona sekä välttämään kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Jos yleisvointi on hyvä, terveydenhuoltoon ei tarvitse ottaa yhteyttä eikä hakeutua koronatestiin.

Riskiryhmiin kuuluvien testaus etusijalle

Samalla luovutaan eristyspäätöksistä ensisijaisena todisteena sairastetusta koronavirustaudista. Sairaanhoitopiirien mukaan on aiheellista palata normaaleihin sairauspoissaolokäytäntöihin.

Eristyspäätöksiä käytetään jatkossa vain tilanteissa, joissa päätöksellä aidosti pystytään ehkäisemään jatkotartuntoja. Kuntien tartuntatautiyksiköt jatkavat epidemian torjuntaa myös muilla keinoin.

Sairaanhoitopiirit kertovat myös, että jatkossa koronavirustestaus kohdennetaan muun muassa vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluviin ja sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviin. Lisätietoja suosituksesta löytyy kuntien verkkosivuilla.

Taustalla on päivitetty kansallinen linjaus siitä, ettei pandemiavaiheessa ole enää tarvetta tunnistaa yksittäisen potilaan taudinaiheuttajaa, vaan taudinaiheuttajan selvittely tulee kohdentaa vakavasti sairaisiin potilaisiin.

Länsi- ja Sisä-Suomen avi määräsi uusia kokoontumisrajoituksia

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi ) on sunnuntaista alkaen helmikuun 20. päivään asti kieltänyt Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kymmenen henkilöä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella puolestaan kielletään sunnuntaista alkaen helmikuun 20. päivään asti kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä, sekä sisä- että ulkotiloissa.

Henrietta Nyberg, Saara-Miira Kokkonen

STT

