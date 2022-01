Vuokrat kohosivat nopeimmin Turussa ja Tampereella – pääkaupunkiseudulla nousu hitaampaa kuin muualla Suomessa

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat loka-joulukuussa nopeimmin Turussa ja Tampereella, kertoo Tilastokeskus. Turussa vuokrat kohosivat 1,4 prosenttia ja Tampereella 1,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Pääkaupunkiseudulla vuokrien nousu oli hitaampaa kuin muussa Suomessa. Pääkaupunkiseudulla vuokrataso kohosi keskimäärin 0,6 prosenttia vuoden takaisesta, kun muualla maassa kirjattiin nousua keskimäärin 0,8 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla vuokrat jopa laskivat 0,1 prosenttia, kun vuokratasoa verrataan edelliseen vuosineljännekseen. Muualla Suomessa vuokrat pysyivät loppuvuonna edellisen neljänneksen tasolla.

Vuokraturvan mukaan vuokra-asuntojen markkinoilla on tapahtunut vuodessa ”valtava murros”.

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtajan Timo Metsolan mukaan vuokranantajat totuttelevat nyt uuteen normaaliin, kun asuntojen vuokraus on muuttunut selvästi aiempaa haastavammaksi.

– Toisaalta vuokralaisilla on enemmän vaihtoehtoja ja parempi neuvotteluasema kuin vuosikymmeniin, Metsola kirjoittaa yhtiön blogissa.

Hyvistä vuokralaisista kovaa kilpailua

Metsolan mukaan muutos on tapahtunut nopeasti ja tullut suurelle yleisölle yllätyksenä. Hänen mukaansa hyvistä vuokralaisista käydään nyt kovaa kilpailua, eivätkä asunnot enää lähes automaattisesti vuokraa itse itseään.

– Aiemmin vuokra-asuntojen ylikysyntä on ollut niin suurta, että kysyntä on kasvukeskuksissa ollut käytännössä kaikille asunnoille. Nyt jyvät ja akanat erottuvat uudella tavalla toisistaan myös vuokramarkkinoilla.

Suomen Vuokranantajat kertoi joulukuussa, että vuoden 2021 alussa uuden vuokralaisen löytäminen oli koronatilanteen pitkittymisen vuoksi ennätysvaikeaa.

– Vaikeutuneessa markkinatilanteessa moni vuokranantaja laski vuokrapyyntejä ja jätti toteuttamatta vuokrien korotuksia, kuvaili Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen järjestön vuokramarkkinakatsauksessa.

Vuokranantajien joulukuisen katsauksen mukaan vuokra-asuntojen kysyntä piristyi vaikean alkuvuoden jälkeen, mutta poikkeuksen muodosti pääkaupunkiseutu, missä vuokramarkkinan toipuminen koronasta oli selvästi muuta Suomea hitaampaa.

Helsingissä keskivuokra yli 21 euroa neliöltä

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskimääräinen vuokrataso oli viime vuoden lopulla Helsingissä 21,6 euroa neliömetriltä. Espoossa keskivuokrataso oli 18,6 euroa ja Vantaalla 18,3 euroa neliöltä. Tampereella vastaava lukema oli 15,6 euroa ja Turussa 14,8 euroa neliöltä.

Matalimmat vuokrat olivat Kouvolassa, Raumalla ja Porissa, missä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskimääräinen vuokrataso oli noin 11 euroa neliöltä.

https://www.vuokraturva.fi/yritys/blogi/vuokra-asuntomarkkinoilla-tapahtui-vuodessa-valtava-murros

https://vuokranantajat.fi/uutiset/vuokramarkkinakatsaus-suomen-kansainvalisin-kolkka-karsinyt-koronasta-eniten/

Iiro-Matti Nieminen

STT

Kuvat: