Vuosi vaihtui, vaihtuivatko arvot?

VESA TUOMINEN. Suomen Turku julisti joulurauhan. Julistus tapahtui tänäkin vuonna ilman yleisöä. Meitä suojellaan näkymättömältä virukselta.

”Maailma on tullut hulluksi”, totesi ohjaaja-dramaturgi Satu Rasila omassa erilaisessa joulurauhan julistuksessaan. Huolimatta erilaisen joulurauhan julistamisesta hän puhui samoista asioista, jotka sisältyvät jo 1300-luvulta alkaneeseen joulurauhan julistukseen Turun vanhalta suurtorilta.

Satu Rasila painotti julistuksessaan, että teot ovat valintoja ja painotti toisen ihmisen kunnioittamista, pyrkimystä rauhaan. Rasila laajensi rauhan koskemaan jokaista vuoden päivää. ”Joulurauhan julistus pysyy, sillä sen viesti on ajaton ja muuttumaton.” ”Se on kehotus laskea aseet, hillitä kielenkannat ja tyynnyttää kaikenlaiset aggressiiviset kierrokset.”

Pyrkimys rauhaan on juuri nyt ajankohtainen levottoman sotien ja niiden uhan pyörteissä olevan maailman keskellä. Rauhaa voi edistää vain, jos itsellä on rauha. Ihminen, joka on sovussa itsensä kanssa, voi luoda rauhaa ympärilleen. Jos kunnioittaa itseänsä, voi kunnioittaa kanssaihmistään.

Vuoden vaihtuessa teit kenties lupauksia. Pyrit eroon haitallisista tottumuksista, liikut enemmän, annat aikaa itsellesi ja perheellesi. Luetteloa voi jatkaa loputtomiin.

Tärkeintä on mielestäni, että sisäinen asenteesi muuttuu. Sitoudut muutokseen, kun muutos syntyy syvällä sisimmässäsi.

Arvomme ja asenteemme ratkaisevat, mihin suuntaan kuljemme elämässämme. Tosinaan on syytä tarkistaa elämänsä suuntaa. Suuret elämänmuutokset voivat edesauttaa uusien mahdollisuuksien löytämiseen elämässä.

Vuoden vaihtuessa osa meistä arvioi kulunutta vuotta. Jotkut pohtivat elettyä elämäänsä. Mitä olen saanut aikaan henkilökohtaisessa elämässäni? Mitä pitäisi muuttaa, jättää pois?

Olen itse muutoksen keskellä. Jäin eläkkeelle joulukuun alussa. Takana on lähes neljänkymmenen vuoden työura.

Nyt etsin uusia uria elämässäni. Kirjoittamista en jätä. Kohtaamiani ihmisiä muistelen elämääni rikastuttavina kokemuksina.

Sinulle hyvä lukijani, sanon nyt näkemiin, sillä kolumnivuoroni päättyvät. Kiitän yhteisistä vuosista ja kommenteistasi. Lehden toimitusta kiitän siitä, että sain mahdollisuuden kirjoittaa.

Pitäkäämme kiinni hyvistä arvoista vaihtuvissakin elämän tilanteissa. Siunattua alkavaa vuotta Sinulle!

Paimion seurakunnasta vuoden lopussa eläkkeelle jäänyt kirkkoherra.