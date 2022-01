WHO: Nykytahdilla yli puolet eurooppalaisista saa koronatartunnan seuraavien kahden kuukauden aikana

Jos koronatartuntojen nykyinen tahti jatkuu, yli puolet eurooppalaisista saa omikronmuunnostartunnan seuraavien 6-8 viikon aikana, arvioi Maailman terveysjärjestö WHO.

Globaalin terveyden tutkimuslaitos IHME:n ennusteesta kertoi WHO:n Euroopan johtaja Hans Kluge tiedotustilaisuudessa tänään.

Klugen mukaan omikron edustaa ”uutta lännestä itään pyyhkäisevää hyökyaaltoa” Euroopassa.

WHO:n Euroopan alueeseen kuuluu 53 maata ja aluetta, joista viidessäkymmenessä on Klugen mukaan vahvistettu omikrontapauksia. WHO:n Euroopan alueeseen kuuluu myös useita Keski-Aasian maita.

Järjestön mukaan Euroopan alueella on raportoitu pelkästään vuoden ensimmäisen viikon aikana yli seitsemän miljoonaa uutta koronatartuntaa.

Klugen mukaan omikronmuunnoksen on vahvistettu olevan aiempaa tartuttavampi. Nykyiset koronarokotteet suojaavat kuitenkin hyvin vakavalta taudilta ja kuolemalta myös omikronia vastaan, Kluge painotti.

Meksikon presidentti on saanut toistamiseen koronatartunnan

Meksikon presidentti Andres Manuel Lopez Obrador kertoo saaneensa koronavirustartunnan. Tartunta on presidentin toinen. Hän kertoo oireidensa olevan lieviä ja eristäytyvänsä jatkaen tehtäviään virtuaalisesti.

Tunteja ennen ilmoitustaan hän oli puhunut päivittäisessä lehdistötilaisuudessaan käheällä äänellä. Hän sanoi, että aikoo tehdä koronatestin, mutta uskoo kyseessä olevan tavallinen influenssa.

68-vuotias Lopez Obrador on rokotettu koronavirusta vastaan.

Presidentti toipui ensimmäisen kerran koronaviruksen aiheuttamasta taudista viime vuoden alussa.

Kuten monissa maissa, Meksikossa on käynnissä koronaviruksen uusi aalto erittäin tarttuvan omikronmuunnoksen vuoksi.

Perjantaina Meksikossa ylittyi 300 000 rekisteröidyn koronaan liittyvän kuoleman raja. Meksikossa kuolleiden määrä on yksi maailman korkeimmista.

STT

