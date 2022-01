WHO:n johtaja luottavaisena: Tämä on se vuosi, kun päätämme koronapandemian

Maailman terveysjärjestö WHO:n johtaja kertoo olevansa luottavainen, että koronapandemia voidaan pysäyttää tämän vuoden aikana. Tedros Adhanom Ghebreyesus avaa näkemyksiään uudenvuodenpuheessaan, jossa hän painottaa pandemian päättyvän vain yhteistyöllä.

– Astuessamme tämän pandemian kolmanteen vuoteen, olen luottavainen, että tämä on se vuosi, jolloin pysäytämme sen – mutta vain, jos teemme sen yhdessä, Tedros kirjoittaa.

Tedros varoittaa kapeanäköisestä kansallismielisyydestä ja rokotteiden hamstrauksesta, joihin jotkut maailman maista ovat sortuneet. Tällaiset käytännöt ovat hänen mukaansa luoneet paitsi epäoikeudenmukaisuutta myös ideaalit olosuhteet omikronmuunnoksen ilmaantumiselle.

– Ja mitä pidempään epäoikeudenmukaisuus jatkuu, sitä korkeammat ovat riskit sille, että virus muuntautuu tavoilla, joita emme voi estää tai ennustaa, hän kirjoittaa.

– Jos päätämme epäoikeudenmukaisuuden, päätämme pandemian.

Johtaja kuitenkin painottaa maailmalla olevan nykyisellään aiempaa enemmän koronan vastaisia työkaluja. Virusta vastaan on uusia hoitomuotoja, joiden uskotaan helpottavan hoitoon pääsyä ja vähentävän kuolleisuutta. Lisäksi maailmalla on annettu yli 8,5 miljardia rokoteannosta, joilla on pelastettu miljoonia ihmishenkiä.

Muunnoksista voitava ilmoittaa ilman pelkoa rangaistuksesta

Tedros listaa puheessaan myös kolme lupausta alkaneelle vuodelle.

Ensinnäkin hän painottaa sitä, että pandemia pitää saada päättymään. Jotta tähän päästäisiin, pitäisi kaikkien maiden tehdä yhteistyötä, jotta vuoden puoliväliin mennessä päästäisiin maailmanlaajuisesti 70 prosentin rokotekattavuuteen.

Kaikkien maailman ihmisten pitäisi Tedrosin mukaan myös tehdä osansa ja muun muassa käyttää maskeja sekä välttää väkijoukkoja.

Lisäksi maailmalla tulee edelleen jatkaa räätälöityjä terveystoimia. Maiden tulisi jatkaa testausta ja kaikkien maiden pitäisi pystyä ilmoittamaan muunnoksista ilman pelkoa rangaistustoimista.

Maailmalla parhaillaan jylläävä erittäin tarttuva omikronmuunnos havaittiin alkujaan Etelä-Afrikassa. Muunnoksesta raportoimisen jälkeen useat maailman maat ottivat käyttöön eteläisen Afrikan maihin kohdistuvia matkustuskieltoja, jotka kohdemaat kokivat epäoikeudenmukaisiksi ja rangaistuksenomaisiksi.

”Kun terveys on uhattuna, kaikki on uhattuna”

Toisekseen Tedrosin mukaan maiden tulisi neuvotella maailmanlaajuisesta pandemiasopimuksesta. Sopimuksella voitaisiin vahvistaa johtamista, rahoitusta sekä järjestelmiä ja työkaluja, joita maailma tarvitsee epidemioiden ja pandemioiden estämiseen, tunnistamiseen sekä niihin vastaamiseen.

Kolmantena johtaja alleviivaa sitä, kuinka kaikkien maiden tulisi sijoittaa vahvaan perusterveydenhuoltoon.

– Covid-19 on osoittanut, että kun terveys on uhattuna, kaikki on uhattuna, Tedros summaa.

Johtaja päättää puheensa toivottamalla kaikille erittäin onnellista, turvallista ja tervettä alkanutta vuotta.

Arttu Mäkelä

STT

