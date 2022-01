Saksa estää Viroa myymästä tykkejä Ukrainaan, lähettää sen sijaan kenttäsairaalan – Suomeen 1990-luvulla myydyt ja sittemmin Viroon viedyt tykit eivät näillä näkymin pääse Ukrainaan

Saksa aikoo lähettää Ukrainaan kenttäsairaalan, mutta ei aseita, sanoi maan puolustusministeri Christine Lambrecht lauantaina. Puolustusministerin mukaan haavoittuneita ukrainalaissotilaita hoidetaan jo tällä hetkellä Saksan puolustusvoimien, Bundeswehrin, sairaaloissa.

– Olemme Ukrainan tukena. Meidän on tehtävä kaikki voitavamme, jotta jännitteitä saadaan laskettua. Aseiden lähettämisestä ei tällä hetkellä olisi hyötyä, siitä hallitus on ollut yhtä mieltä, Lambrecht sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Wall Street Journal kertoi jo aikaisemmin, että Saksa on kieltänyt toista sotilasliitto Naton jäsentä Viroa lähettämästä Ukrainaan kenttätykkejä, jotka myytiin Saksasta 1990-luvulla Suomeen ja välitettiin myöhemmin Viroon.

Lambrechtin mukaan länsimaat ovat valmiita keskustelemaan Venäjän kanssa kaikesta muusta, mutta sotilasliitto Naton jäsenyys on jokaisen maan oma asia.

– Venäjällä ei ole veto-oikeutta Nato-jäsenyyteen. Jokainen suvereeni valtio, joka jakaa arvomme, on vapaa hakemaan jäsenyyttä. Tämä asia pois luettuna lännellä on valmiutta keskustella Venäjän kanssa ja ottaa sen edut huomioon, Lambrecht sanoi.

”Testi uudelle liittokanslerille”

Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Brookings Institutionin analyytikko arvosteli Wall Street Journalin haastattelussa Saksan päätöstä.

– Tämä on varhainen testi uudelle liittokanslerille, ja se näyttää kykeneekö hänen koalitionsa vastaamaan kansainväliseen kriisiin. Jos hän ei kykene tekemään vaatimatonta muutosta lakiin, se asettaa kyseenalaiseksi hänen ulkopolitiikan johtamistaitonsa, Brookingsin Michael O’Hanlon sanoo.

Virolaislähde kertoo lehdelle Viron suostuttelevan yhä Saksaa muuttamaan mielensä asiassa.

Viro tarvitsisi luvan myös Suomesta, koska Viro osti kyseiset 122-milliset haupitsit Suomesta, joka vuorostaan hankki ne Saksasta. 1990-luvulla yhdistynyt Saksa hankkiutui eroon suuresta määrästä Itä-Saksan armeijan entistä kalustoa.

Ylen joulukuussa haastattelema puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston silloinen ylijohtaja Esa Pulkkinen vahvisti joulukuun lopussa, että puolustusministeriö oli saanut pyynnön Virosta. Pulkkinen kertoi tuolloin, että ennen luvan myöntämistä tai hylkäämistä puolustusministeriö pyytää ulkoministeriöltä lausunnon.

Yhdysvallat antoi luvan aseiden lähettämiselle

Baltian maat kertoivat perjantaina ryhtyvänsä toimittamaan aseita Ukrainalle vahvistaakseen sen sotavoimia. Asiasta kertoivat maiden puolustusministerit tiedotteessaan.

Lausunnon mukaan Viro toimittaa Javelin-panssarintorjuntaohjuksia, kun taas Latvia ja Liettua toimittavat Stinger-ilmatorjuntaohjuksia ja niihin liittyviä laitteita.

Viron puolustusministerin Kalle Laanetin mukaan Ukraina on etulinjassa, joka erottaa muun Euroopan sotilaallisesta konfliktista Venäjän kanssa.

Baltian maat – jotka ovat kaikki sotilasliitto Naton jäseniä – kertoivat saaneensa Yhdysvaltain hyväksynnän asialle.

– Tänään meillä on kaikki tarvittavat luvat Yhdysvalloilta aseiden lähettämiseen. Näin osoitamme, että tuemme Ukrainaa paitsi sanoin myös teoin, Laanet sanoi tiedotteessa.

Puolustusministerit myös huomauttivat toivovansa, että Ukrainalle ei tule tarvetta käyttää aseita ja että Venäjä luopuu aggressiivisesta asenteestaan.

Uutisen otsikko on korjattu klo 9.44. Saksa estää Viroa myymästä tykkejä Ukrainaan (ei Viroon)

Hannu Aaltonen, Lassi Lapintie

STT

