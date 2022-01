Yhä useampi amerikkalainen hyväksyy väkivallan hallintoa vastaan joissain tapauksissa, kertoo tutkimus

Yhä useampi amerikkalainen pitää väkivaltaa maan hallintoa kohtaan joissain tapauksissa oikeutettuna, kertoo Washington Post -lehden ja Marylandin yliopiston tuore verkkokysely.

Kyselyn mukaan yksi kolmesta vastaajasta oli sitä mieltä, että on olemassa tilanteita, jolloin väkivaltaan on syytä turvautua.

– Maailma, jossa elämme, on pelottava. En halua kuulostaa salaliittoteoreetikolta, mutta joskus tämä tuntuu elokuvalta. Kyseessä ei enää ole sota demokraatteja ja republikaaneja vastaan, vaan kyse on hyvän ja pahan välisestä taistelusta, perusteli kyselyyn vastannut republikaani Anthea Ward, 32, Michiganista.

Ward, joka on kahden lapsen äiti, sanoi pelkäävänsä, että presidentti Joe Bidenin hallinto pakottaa heidät ottamaan koronarokotteen.

Vielä 1990-luvulla lähes 90 prosenttia amerikkalaisista oli sitä mieltä, ettei väkivalta hallintoa vastaan ole milloinkaan hyväksyttävää. Nyt verkkokyselyssä saatu tulos väkivallan hyväksymiselle oli korkein yli kahteenkymmeneen vuoteen.

Puoluekanta ja ihonväri vaikuttivat

Muita useammin väkivallan hyväksyivät miehet, nuoret aikuiset ja korkeakoulutetut. Suhtautuminen väkivaltaan jakautui myös ihonvärin mukaan: valkoisista vastaajista 40 prosenttia piti väkivaltaa joissain tapauksissa oikeutettuna, kun taas mustista vain 18 prosenttia ajatteli näin.

Myös puoluekanta vaikutti vastauksiin. Republikaaneista ja sitoutumattomista noin 40 prosenttia hyväksyi väkivallan joskus, kun taas demokraateista näin ajatteli vain 23 prosenttia.

Oikeutetuiksi väkivallan syiksi vastaajat kokivat muun muassa tyrannian, korruption ja pelon omien oikeuksiensa menettämisestä.

– Vielä muutamia vuosia sitten olisin vastannut, etteivät sellaiset olosuhteet olisi mahdollisia eikä väkivalta ole koskaan sopivaa, pohti puoluekannaltaan sitoutumaton Phil Spampinato, 73, Delawaresta.

Spampinaton mukaan hänen suhtautumisensa väkivaltaan muuttui sen jälkeen kun republikaanit alkoivat muuttaa osavaltioiden vaalilakeja Donald Trumpin vaalitappion jälkeen.

Trumpin kannattajat valtasivat kongressirakennuksen Washingtonissa vajaa vuosi sitten loppiaisena.

Suomessa tutkimuksesta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Hannu Aaltonen

STT

