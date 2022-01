Yhtä henkilöä vastaan on nostettu syyte Kalajoen viime kesän laajan metsäpalon vuoksi, kertoo Syyttäjälaitos. Tulipalossa tuhoutui 227 hehtaaria metsää. Kukaan ei loukkaantunut palossa.

Syyttäjä on nostanut syytteen yleisvaaran tuottamuksesta yhtä Mutkalammin tuulipuiston työmaalla työskennellyttä henkilöä vastaan. Epäilty on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

STT

