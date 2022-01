Yhdistetyn tähdellä Herolalla koronatartunta: ”Oli ajan kysymys, milloin tauti omalle kohdalle osuu”

Yhdistetyn suomalaistähdellä Ilkka Herolalla on todettu koronavirustartunta, kertoi Hiihtoliitto keskiviikkona. Herola jää näin pois Val di Fiemmessä viikonloppuna kisattavasta maailmancupista.

Herolan tartunta todettiin Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) vaatiman testausprotokollan mukaisessa testissä ennen matkustamista Italiaan. Herola on kotikaranteenissa ja voi hyvin.

– Olo on ihan hyvä, eikä kovia oireita ole. Tämänhetkinen koronatilanne huomioiden, tämä oli ajan kysymys, milloin tauti omalle kohdalle osuu, Herola kertoi tiedotteessa.

– Kevyesti en tätä kuitenkaan ota, seuraan oloa tarkasti karanteenin ajan ja käymme keskustelua tilanteesta joukkueen lääkärin kanssa.

Maailmancupissa kilpaillaan ennen helmikuisia Pekingin olympialaisia vielä Val di Fiemmen jälkeen kolme kisaviikonloppua. Herola kertoo toivovansa, ettei tartunta häiritse tulevia cup-viikonloppuja eikä varsinkaan Pekingiin valmistautumista.

STT

