EU ei suosittele diplomaattien perheenjäsenten vetämistä Ukrainasta

EU ei aio toistaiseksi suositella jäsenmailleen diplomaattien perheenjäsenien vetämistä Ukrainasta, sanoo EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell.

– Emme aio tehdä niin, koska tietoomme ei ole tullut mitään erityistä syytä, Borrell sanoi saapuessaan EU:n ulkoministerikokoukseen, johon videolinkin välityksellä osallistuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken.

– En usko, että on mitään syytä dramatisoida tilannetta niin kauan kun neuvottelut ovat käynnissä, ja nehän ovat käynnissä, Borrell jatkoi.

Borrell sanoi toivovansa, että ulkoministeri Blinkenillä on asiasta lisää tietoa.

Yhdysvallat on määrännyt yhdysvaltalaisdiplomaattien perheenjäsenet lähtemään Ukrainasta Venäjän sotilastoimien uhan vuoksi.

Yhdysvaltain hallinto on jo aiemmin antanut muille kuin välttämättömille lähetystön työntekijöille luvan lähteä maasta vapaaehtoisesti.

Ukrainan mukaan Yhdysvaltain päätös oli ”ennenaikainen”.

– Pidämme Yhdysvaltain päätöstä ennenaikaisena ja osoituksena liiallisesta varovaisuudesta, sanoi Ukrainan ulkoministeriön edustaja Oleg Nikolenko lausunnossaan.

Myös Britannia ilmoitti maanantaina vetävänsä lähetystöhenkilökuntaansa ja näiden omaisia Ukrainasta. Lähetystö pysyy edelleen auki välttämättömiä toimia varten.

Saksasta hämmentäviä kommentteja

Viikonloppuna suuresta EU-maasta Saksasta kuului kummastusta herättäneitä viestejä Ukrainan kriisistä.

Huomiota herättivät erityisesti Saksan merivoimien komentajan Kay-Achim Schönbachin harkitsemattomat kommentit. Schönbach muun muassa luonnehti hölynpölyksi ajatusta siitä, että Venäjä hyökkäisi Ukrainaan. Schönbach päätyi eroamaan tehtävästään kommenttiensa jälkeen.

Sunnuntaina liittokansleri Olaf Scholz varoitti Süddeutsche Zeitungin haastattelussa Venäjää ”korkeasta hinnasta”, jos se hyökkää Ukrainaan. Samalla hän kuitenkin edellytti viisautta, kun mietitään pakotteita sekä sitä, ”mitä seurauksia niistä meille voisi olla”.

Borrell vakuutti EU:n olevan yhtenäinen Ukrainan kriisin käsittelyssä.

– Kaikki EU:n jäsenmaat ovat yhtenäisiä. Osoitamme ennennäkemätöntä yhtenäisyyttä Ukrainan suhteen, Borrell vakuutteli.

– Jatkamme parhaillaan vahvan pakotepaketin rakentamista, mutta mitään konkreettista ei tulla tänään hyväksymään, hän jatkoi.

https://www.sueddeutsche.de/politik/olaf-scholz-impfpflicht-coronavirus-nato-1.5513390?reduced=true

STT

Kuvat: