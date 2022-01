Yhdysvallat on valmis keskustelemaan Venäjän kanssa muun muassa ohjuksista ja sotaharjoituksista

Yhdysvallat on valmis keskustelemaan Venäjän kanssa maiden ohjusjärjestelmistä ja sotaharjoituksista, kertoi nimettömänä esiintyvä Valkoisen talon edustaja toimittajille eilisessä puhelintilaisuudessa. Lähteen mukaan Yhdysvallat uskoo mailla olevan mahdollisuuksia saavuttaa yhteisymmärrys monissa asioissa, jos tehdyt lupaukset ovat vastavuoroisia.

Yhdysvaltojen ja Venäjän diplomaatit tapaavat Sveitsissä. Varsinainen tapaaminen alkaa maanantaina, mutta Valkoisen talon edustajan mukaan alustavaa keskustelua käydään jo tänään illalla.

Maiden välit ovat kiristyneet entisestään Ukrainan tilanteen vuoksi. Yhdysvallat ja Eurooppa ovat syyttäneet Venäjää Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen valmistelusta, mutta Venäjä on vakuuttanut, ettei se suunnittele hyökkäävänsä. Valkoisen talon edustajan mukaan Venäjä on puolessaan ilmaissut huolensa siitä, että Ukrainaan sijoitetaan ohjusjärjestelmiä.

– Yhdysvalloilla ei ole aikomuksia tehdä niin. Tämä on yksi alue, jossa voimme ehkä saada aikaan yhteisymmärryksen, jos Venäjä on halukas vastavuoroiseen sitoumukseen, hän sanoi toimittajille.

Realismia, ei optimismia

Lähde kertoo Venäjän myös olevan kiinnostunut keskustelemaan Euroopan ohjusjärjestelmien tulevaisuudesta keskimatkan ohjuksia koskevan INF-sopimuksen puitteissa. Myös Yhdysvallat on tähän edustajan mukaan valmis.

Lisäksi Yhdysvallat olisi varautunut käymään keskustelua sekä Venäjän että Yhdysvaltojen ja sotilasliitto Naton sotaharjoitusten koon ja laajuuden rajoittamisesta. Lähde painotti, että vasta keskustelujen alkaessa selviää, onko Venäjä neuvottelemassa vakavissaan.

– Menemme näihin tapaamisiin realistisin, emme optimistisin ajatuksin, lähde huomautti.

Neuvotteluita hän kuvailee tunnusteleviksi, eivätkä ne hänen mukaansa johda tiukkoihin lupauksiin. Lähde kertoi myös, ettei hän yllättäisi, jos venäläismedia alkaisi ennenaikaisesti uutisoida Yhdysvaltojen tekemisistä myönnytyksistä pyrkiäkseen luomaan jakolinjoja liittolaisten välille.

STT

Kuvat: