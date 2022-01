Yhdysvallat toivoo venäläisjoukkojen poistuvan Kazakstanista viipymättä

Yhdysvallat kehotti tiistaina Venäjää noudattamaan viipymättä Kazakstanin pyyntöä vetää venäläisjoukot Keski-Aasiassa sijaitsevasta maasta.

Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan Ned Pricen mukaan tilanteen rauhoittuminen Kazakstanissa on tervetullutta. Niin ikään tervetulleeksi Yhdysvallat toivotti Kazakstanin presidentin Kasym-Zhomart Tokajevin tuoreen ilmoituksen, jonka mukaan vieraan vallan joukot ovat saaneet tehtävänsä suoritettua.

Venäjän johtama IVY-maiden kollektiivinen turvallisuusjärjestö CSTO lähetti Tokajevin pyynnöstä Kazakstaniin yli 2 000 sotilasta, kun maassa alkaneet mielenosoitukset olivat yltyneet levottomuuksiksi.

Tiistaina Tokajev kertoi, että CSTO:n joukot alkavat vetäytyä Kazakstanista kahden päivän kuluessa. Vetäytyminen kestää presidentin mukaan enintään kymmenen päivää.

Venäjän puolustusministerin Sergei Shoigun mukaan joukot kuitenkin poistuisivat vasta, kun tilanne on täysin vakaa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken onnistui suututtamaan Venäjän hallinnon viime viikolla varoitettuaan, että Venäjä yrittäisi juurruttaa vaikutusvaltaansa.

– Kun venäläiset ovat talossasi, on joskus erittäin vaikea saada heitä lähtemään, Blinken sanoi.

Levottomuuksissa kuoli ainakin toistasataa ihmistä

Kazakstanissa kuoli viime viikon levottomuuksissa ainakin toistasataa ihmistä. Lähes 10 000 mielenosoittajaa on otettu kiinni. Levottomuuksien keskellä presidentti Tokajev vakuutti, että ”aseistetut bandiitit” tuhotaan ja valtuutti joukkonsa ampumaan tappavasti varoituksetta.

Tokajev on väittänyt levottomuuksia vallankaappausyritykseksi ja kuvaillut mielenosoittajia muun muassa terroristeiksi. Kazakstanin tärkeän liittolaisen Venäjän presidentti Vladimir Putin on niin ikään arvioinut Kazakstanin joutuneen ”kansainvälisen terrorismin” kohteeksi.

Kazakstanin protesteista on ollut vaikea saada tarkkaa kuvaa, sillä kansainvälisten toimittajien työtä maassa on rajoitettu ja protesteista on saatu pääasiassa vain Kazakstanin hallinnon välittämää tietoa. Lisäksi internet oli maassa useita päiviä poikki.

Levottomuudet alkoivat Länsi-Kazakstanissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua vuodenvaihteessa. Protestit äityivät laajemmaksi tyytymättömyyden osoitukseksi muun muassa maan presidenttiä vastaan.

Tiistaina Tokajev kritisoi tiettävästi ensimmäistä kertaa julkisesti edeltäjäänsä Nursultan Nazarbajevia, joka itse valitsi Tokajevin seuraajakseen. Nykyinen valtionpäämies syytti edeltäjänsä luoneen maahan varakkaan eliitin suurten kansanjoukkojen kustannuksella.

Kazakstania pitkään hallinnut Nazarbajev jätti presidentin tehtävän vuonna 2019. Hänellä on kuitenkin edelleen erityisasema ”kansakunnan johtajana”.

STT