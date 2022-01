Yhdysvalloissa maanantainen lumimyrsky jätti autot mottiin valtatielle – osa autoilijoista ollut jumissa hyisessä säässä jo yli 20 tuntia

Yhdysvaltain itärannikkoa maanantaina rusikoinut lumimyrsky on ohitse, mutta sen aikaansaama kaaos jatkuu. Pääkaupunki Washingtonin ulkopuolella sijaitsevalla valtatiellä autoilijat kertoivat paikallista aikaa tiistaina olleensa hyisessä säässä autoihinsa jumiutuneina jo ainakin 20 tunnin ajan.

Perheet ovat olleet palailemassa koteihinsa pitkän uudenvuodenviikonlopun jälkeen. Autoilijat kertoivat kuitenkin valtatien olevan Virginiassa vaarallisen jäinen ja polttoaineenkin olevan käymässä vähiin.

Ilmakuvassa näkyy ajoneuvoletkoja, jotka vaikuttavat jatkuvan loputtomiin. Yön ylitse tiellä on ollut motissa niin henkilöautoja kuin rekkojakin. Samainen tieosuus on pahamaineinen, sillä se tapaa ruuhkautua jo hyvänkin sään aikana.

Virginian liikennevirasto ei osannut arvioida, kuinka monta autoilijaa valtatiellä on jumissa, mutta viraston mukaan se ei ole ikinä nähnyt vastaavanlaista sotkua kyseisellä tieosuudella.

”Jäinen parkkipaikka, jossa mikään ei liiku”

Yksi turhautuneista matkaajista on virginialaissenaattori Tim Kaine. Hän oli palaamassa kotiosavaltiostaan Washingtoniin, kun valtatie 95 jumiutui lumen ja ympäri pyörähtäneiden autojen vuoksi. Sittemmin tie suljettiin lumentulon vuoksi.

– Aloitin tavallisen kahden tunnin ajomatkani Washingtoniin eilen yhdeltä iltapäivällä, Kaine tviittasi paikallista aikaa tiistaiaamuna ja valitteli, ettei ole 19 tuntia myöhemmin lähelläkään pääkaupunkia.

Uutiskanava CBS:n toimittaja Jim DeFede puolestaan tviittasi olleensa jumissa yli 20 tunnin ajan. Hän vitsaili, että hänet voitaisiin tällä menoa jo hyväksyä Virginian asukkaaksi.

Erillisessä livefiidissä DeFede kuvaili valtatietä jäiseksi parkkipaikaksi, jossa mikään ei liiku. Lämpötila ulkona oli tuolloin seitsemän celsiusastetta pakkasen puolella. Toimittaja kertoi käyttävänsä moottoriaan päällä aina noin tunnin kerrallaan pysytelläkseen lämpimänä.

Lentoja perutaan edelleen

Frida-talvimyrsky toi maanantaina Yhdysvaltain itärannikolle runsaita lumikuuroja, ja kinokset kasvoivat paikoittain jopa 25 senttiä. Myrsky pääsi yllättämään maan pääkaupungin ja sen ympäröimiä alueita. Myrskyn aiheuttaman lumikaaoksen myötä maan presidentti Joe Bideninkin jäi väliaikaisesti nalkkiin lentokoneeseensa.

Lumimyräkän lisäksi matkustuskurimusta on pahentanut viime aikoina synkkä koronavirustilanne, kun erittäin tarttuva omikronmuunnos on jyllännyt ympäri maata ja lentoyhtiöt ovat kärsineet henkilöstövajeista.

Eilen Yhdysvaltain rajojen sisällä lennettäviä tai maahan tai maasta ulos lennettäviä lentoja peruttiin yli 3 200, selviää Flightaware-sivuston seurannasta. Tänäänkin lentoja oli Suomen aikaa alkuillasta peruttu jo lähes 1 400. Lisäksi tilanteen vuoksi on jouduttu lykkäämään tuhansia lentoja molempina päivinä.

Yhdysvalloissa ilmoitettiin maanantaina yli miljoonasta koronatartunnasta. Tartuntaluvut tapaavat olla maanantaisin korkeammalla kuin muina päivinä, sillä viikonloppu aiheuttaa usein viivästyksiä tilastoinnissa. Lukema oli kuitenkin kaksinkertainen viikkoa aiemmin ilmoitettuun uusien tartuntojen määrään.

