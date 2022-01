Yhdysvalloissa yli miljoona todettua koronatartuntaa päivässä – pandemian ajan ennätysmäärä yhdessä maassa

Yhdysvalloissa todettiin yli miljoona koronatartuntaa maanantaina, ilmoittaa amerikkalainen Johns Hopkins -yliopisto. Tämä on suurin päivittäinen määrä tartuntoja missään maassa koko pandemian aikana.

Koronan omikronmuunnos on levinnyt erittäin rajusti Yhdysvalloissa. Koronaan liittyviä kuolemantapauksia raportoitiin Yhdysvalloissa maanantaina 1 688.

Yhdysvaltain hallinnon tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci sanoi viikonloppuna, että maan koronatartunnat lisääntyvät nyt lähes pystysuoralla käyrällä. Fauci niin ikään arvioi, että koronatartuntojen määrän huippu saatetaan saavuttaa Yhdysvalloissa jo parin viikon päästä.

Yhdysvalloissa on keskusteltu tartunta-aallon myötä siitä, onko omikron lievempi ja johtaako se siksi harvemmin sairaalahoitoon. CNN uutisoi, että maassa oli nyt sairaalahoidossa yli satatuhatta koronapotilasta. Sadantuhannen koronan takia sairaalassa olevan raja ylittyi Yhdysvalloissa tätä ennen viimeksi neljä kuukautta sitten.

Kiina jatkaa tiukkaa rajoituslinjaa

Toinen suurvalta Kiina pitää tiukasti kiinni nollan koronatartunnan tavoitteestaan. Herkästi tarttuva omikonvariantti tekee tähän pääsemisestä hyvin vaikeaa.

Mediat uutisoivat tiistaina, että kiinalainen Yuzhoun miljoonakaupunki on määrätty koronasulkuun vain kolmen koronatartunnan vuoksi. Maanantai-iltana annettu määräys merkitsee sitä, että Yuzhoun asukkaat joutuvat jäämään koteihinsa.

Jo ennen maanantain päätöstä kaupunki oli pysäyttänyt bussiliikenteen ja taksiliikenteen sekä sulkenut museot, ostoskeskukset ja matkailukohteet.

Tiistaina Kiina ilmoitti 175 todetusta koronatartunnasta, mikä on erittäin pieni määrä verrattuna esimerkiksi länsimaiden tämän hetken tartuntalukuihin. Silti tartuntamäärät ovat olleet vuodenvaihteessa Kiinan suurimmat sitten maaliskuun 2020.

