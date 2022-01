Yhdysvaltain Guantanamo Bayn vankileiriin tuotiin ensimmäiset vangit 20 vuotta sitten

Tänään on kulunut tasan 20 vuotta siitä, kun Yhdysvaltain Guantanamo Bayn vankileirille tuotiin ensimmäiset vangit Afganistanista ja Pakistanista.

Kahden vuosikymmenen aikana vankileirillä on pidetty kaikkiaan yli 700:aa vankia. Edelleen Guantanamo Bayssa on 39 vankia.

Vankileiri perustettiin vastauksen vuoden 2001 syyskuun terrori-iskuille ja myöhemmille sotilasoperaatioille Afganistanissa.

Useat leiriltä vapautuneet ovat raportoineet leirillä tapahtuneesta väkivallasta ja kidutuksesta. Muun muassa YK ja EU ovat esittäneet leirin sulkemista.

Yhdysvallat on vuokrannut Kuuban saarella olevaa Guantanamo Bayta vuodesta 1903. Siellä on Yhdysvaltain laivastotukikohta.

Jo Barack Obama yritti vankileirin sulkemista

Guantanamo Bayn vankileirin sulkemisen kannattajat olivat optimistisia, kun presidentti Joe Biden astui virkaansa vuosi sitten. Helpotusta he tunsivat kesällä sen jälkeen, kun Yhdysvallat vapautti yhden vangin ensi kertaa vuosiin.

Tämän jälkeen on kuitenkin ollut vain muutamia merkkejä pahamaineisen vankileirin sulkemisesta. Monet pelkäävätkin, että toistuu sama, mikä tapahtui Barack Obaman presidenttikaudella. Obama oli luvannut sulkea leirin, mutta kongressin poliittisen opposition takia hän onnistui ainoastaan vähentämään vankien määrää.

Eeva Nikkilä-Kiipula

STT

