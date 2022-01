Yhdysvaltain itärannikkoa kurittanut lumimyrsky jätti jälkeensä liikennekaaoksen ja laajoja sähkökatkoja

Yhdysvaltain itärannikkoa riepotellut voimakas myrsky toi lauantaina mukanaan runsaita lumisateita. New Yorkin ja Massachusettsin osavaltioissa on satanut paikoin yli 60 senttimetriä lunta.

Pahimmin myrsky iski itärannikon kaupunkeihin, kuten Bostoniin ja New Yorkiin. Keskuspuisto Central Parkissa New Yorkissa lunta oli kertynyt lauantai-iltaan mennessä kaksikymmentä senttimetriä.

Myrsky toi mukanaan uumoillun liikennekaaoksen, vaikka ihmisiä oli neuvottu välttämään tarpeetonta matkustamista. Paikallisliikennettä jouduttiin itärannikon kaupungeissa paikoin sulkemaan.

New Yorkin osavaltion kuvernööri Kathy Hochul kehotti lauantaina ihmisiä pysymään kodeissaan siihen asti, että tiet on saatu auki.

Tuhansia lentoja peruttiin lumimyrskyn vuoksi. Lauantaina Yhdysvalloista lähteviä tai maahan saapuvia lentoja peruttiin yhteensä yli 3 500. Sunnuntailta on peruttu yli 1 000 lentoa.

Tuuli on aiheuttanut itärannikolla laajoja sähkökatkoja. Massachusettsissa lähes 100 000 kotitaloutta oli lauantaina sähköttä.

Kansallinen sääpalvelu NWS oli antanut lumipyryvaroituksen lisäksi varoituksen erittäin kylmistä ja tuulisista sääoloista. Itärannikon osavaltioissa julistettiin ennen lumimyrskyä erilaisia poikkeustiloja ja säävaroituksia annettiin eteläiseen Floridaan asti. Floridassa varoiteltiin puusta putoavista leguaaneista, joita kylmenneet lämpötilat väliaikaisesti halvaannuttivat.

