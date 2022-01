Yhdysvaltalaiskoomikko Bob Saget on kuollut 65-vuotiaana – tuli tutuksi Full House ja Ensisilmäyksellä -sarjoista

Yhdysvaltalaiskoomikko Bob Saget on kuollut, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja yhdysvaltalainen uutiskanava Fox News. Medioiden mukaan Saget oli kuollessaan 65-vuotias.

Saget löytyi kuolleena hotellihuoneesta Floridan osavaltiosta. Asiasta kertoi sunnuntaina paikallisen sheriffin kanslia Twitterissä.

Tviitin mukaan viranomaiset oli kutsuttu Orlandossa sijaitsevaan Ritz-Carlton-hotelliin, jonka huoneesta oli löytynyt mies, joka ei reagoinut ärsykkeisiin. Mies tunnistettiin Sagetiksi, ja hänet todettiin kuolleeksi paikan päällä. Viranomaiset eivät löytäneet merkkejä rikoksesta tai huumeiden käytöstä.

Uutiskanava ABC Newsin mukaan standuppiakin tehnyt Saget oli ollut kiertueella ympäri maata.

Lauantaina hän oli esiintynyt Floridan Jacksonvillessä ja kertoi Twitterissä yleisön arvostaneen kaksi tuntia kestänyttä esitystä. Saget kirjoitti olleensa jälleen onnellisen koukussa esiintymiseen.

Saget tunnettiin muun muassa roolistaan Full House -komediasarjassa, jota esitettiin 1980- ja 1990-luvuilla. Sarjassa Saget näytteli leskeksi jäänyttä kolmen tytön isää Danny Tanneria. Sarjaa esitettiin kaikkiaan kahdeksan kautta.

Suoratoistopalvelu Netflix puolestaan esitti vuosina 2016-2020 Fuller House -sarjaa, joka keskittyi seuraamaan yhtä Tannerin tyttäristä. Saget toisti roolinsa myös tässä sarjassa, jossa hänet nähtiin 15 jaksossa.

Saget oli tuttu myös komediasarjasta How I Met Your Mother, jota esitettiin Suomessa nimellä Ensisilmäyksellä. Hän toimi sarjan kertojana.

Paitsi että Saget oli koomikko ja näyttelijä, hän tuli tunnetuksi myös Amerikan hauskimmat kotivideot -ohjelman juontajana.

”Rakastettu koomikko”

Koomikko Jon Stewart kuvaili Twitterissä edesmenneen näyttelijän olleen hauskin ja mukavin.

– Bob Saget oli rakastettu ja rajoja työntänyt koomikko. Häntä tullaan kaipaamaan, kirjoitettiin puolestaan televisiokanava Comedy Centralin Twitter-tilillä kuolinuutisen jälkeen.

Full House -kollega John Stamos taas kertoi olevansa uutisen seurauksena rikki ja täysin shokissa.

– Minulla ei tule ikinä olemaan toista hänen kaltaistaan ystävää. Rakastan sinua niin paljon Bobby, Stamos kirjoitti Twitterissä.

Edesmenneellä tähdellä oli vaimo ja kolme lasta.

Arttu Mäkelä

STT

