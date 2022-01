Yhdysvaltalaislaulaja Chris Brown on haastettu oikeuteen seksuaalirikoksesta

Yhdysvaltalaislaulaja Chris Brown on haastettu oikeuteen Kaliforniassa seksuaalirikossyytöksen vuoksi. Siviilikanteen jättänyt nainen syyttää Brownia raiskauksesta.

Brownin väitetty uhri syyttää laulajan huumanneen hänet ja hyökänneen hänen kimppuunsa. Kanteen mukaan väitetty raiskaus tapahtui Floridan Miamissa vuoden 2020 joulukuun lopulla.

Oikeuteen jätettyjen asiakirjojen mukaan nainen vaatii R&B-tähdeltä 20 miljoonan dollarin vahingonkorvausta.

Brown kommentoi kannetta Instagramissa. Laulajan mukaan tällaista ”roskaa”yritetään aina, kun hän on julkaisemassa musiikkia tai muita projekteja.

Vuonna 2009 Brown tuomittiin laulajatähti Rihannan pahoinpitelemisestä. Rihanna oli noihin aikoihin parisuhteessa Brownin kanssa.

Lisäksi hänen on väitetty aiemmin raiskanneen naisen Pariisissa. Brown kiisti asian, eikä häntä vastaan nostettu syytettä.

