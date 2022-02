Amnesty Internationalin mukaan Israel syyllistyy palestiinalaisten kohtelussa apartheidiin

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin laajan raportin mukaan Israelin valtio kohtelee palestiinalaisia alempiarvoisena ei-juutalaisena rodullisena ryhmänä. Tämä täyttää apartheidin eli rotusyrjinnän tunnusmerkit ja kohdistuu niin Israelissa kuin sen miehittämillä alueilla asuviin palestiinalaisiin sekä ulkomailla oleviin pakolaisiin, joiden ei sallita palata kotiseudulleen.

Järjestön mukaan Israel on pyrkinyt juutalaisten väestölliseen ylivaltaan perustamisestaan vuonna 1948 lähtien. Vuonna 1967 tämä politiikka laajeni koskemaan myös Länsirannan ja Gazan alueita sekä Itä-Jerusalemia.

Amnesty vaatii Israelia korjaamaan lainsäädäntöään rotusyrjinnän poistamiseksi. Muita valtioita Amnesty vaatii muuttamaan pikaisesti ja perusteellisesti suhtautumistaan Israelin ja palestiinalaisten konfliktiin sekä tunnustamaan Israelin tekemät rikokset palestiinalaisia ja kansainvälistä oikeutta kohtaan.

Amnestyn pääsihteerin Agnes Callamardin mukaan ”miljoonien ihmisten rakenteelliseen rasistiseen sortamiseen perustuvalle järjestelmälle ei ole oikeutusta”.

– Maat, jotka sallivat Israelin sortotoimet, jäävät historian väärälle puolelle. Hallitukset, jotka sallivat aseviennin Israeliin ja jotka YK:ssa suojelevat Israelia vastuuseen joutumiselta, tukevat apartheidia, heikentävät kansainvälistä oikeusjärjestelmää ja lisäävät palestiinalaisten kärsimystä, Callamard toteaa järjestön tiedotteessa.

HRW arvioi Israelia samaan tapaan

Amnestyn raportti perustuu yli kaksi vuotta kestäneeseen tutkimukseen ja oikeudelliseen analyysiin. Järjestön omien aineistojen lisäksi lähteinä on käytetty muun muassa palestiinalaisia, israelilaisia ja kansainvälisiä järjestöjä, tieteellisiä tutkimuksia ja YK-raportteja sekä tiedotusvälineiden artikkeleja. Työtä ovat arvioineet myös ulkopuoliset asiantuntijat.

Raportin mukaan Israel loukkaa palestiinalaisten perusoikeuksia ja -vapauksia monella tavalla: kyse on muun muassa liikkumisvapauden rajoituksista, pakkosiirroista, hallinnollisista pidätyksistä sekä laittomista teloituksista. Amnestyn mukaan rikokset ovat osa systemaattista palestiinalaisväestöön kohdistuvaa hyökkäystä, joka tähtää sortavan ja alistavan järjestelmän ylläpitämiseen.

– Siksi ne ovat apartheidia, joka on rikos ihmisyyttä vastaan, Amnestyn tiedotteessa todetaan.

Vajaa vuosi sitten toinen kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch totesi niin ikään raportissaan Israelin syyllistyvän palestiinalaisten kohtelussa apartheidiin. Molemmat järjestöt päättelevät Israelin rikkovan toiminnallaan sekä YK:n vuoden 1973 apartheidin vastaista yleissopimusta että Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n Rooman perussääntöä.

Israelia ei verrata Etelä-Afrikkaan

Termillä apartheid viitataan yleensä Etelä-Afrikan mustia 1948-1994 syrjineeseen rotusortohallintoon. Amnesty tähdentää, että kaikki sortojärjestelmät ovat omanlaisiaan, eikä tuoreen raportin tarkoituksena ole vertailla Israelin toimia Etelä-Afrikan aiemman hallinnon linjaan.

Amnesty International toteaa myös tunnustavansa sekä juutalaisten että palestiinalaisten itsemääräämisoikeuden eikä järjestö kyseenalaista Israelin halua olla koti juutalaisille. Myöskään se, että Israel kutsuu valtiotaan juutalaiseksi, ei Amnestyn mukaan itsessään merkitse tarkoitusta sortaa tai alistaa ketään.

Edellisestä huolimatta Amnestyn raportti osoittaa, että Israelin eri hallitukset ovat jatkuvasti kohdelleet palestiinalaisia ”väestöllisenä uhkana”. Sortotoimet vaihtelevat alueellisesti; Israelin alueella asuvien palestiinalaisten oikeudet toteutuvat paremmin kuin miehitetyillä alueilla. Myös Gazassa ja Länsirannalla asuvien kokemukset sorrosta eroavat toisistaan.

Amnestyn mukaan kaikki palestiinalaiset ovat kuitenkin saman sortavan järjestelmän kohteita ja tavoite on kaikkialla sama: maa-alueita ja muita resursseja jaetaan niin, että ne hyödyttävät Israelin juutalaisia ja kaventavat palestiinalaisten oikeuksia. Esimerkiksi koronapandemian aikana vain 1,7 prosenttia Israelin hallituksen koronaelvytystuista oli Amnestyn mukaan ohjattu palestiinalaisviranomaisille.

Eteläisellä Negevin (Naqab) alueella viranomaiset eivät ole tunnustaneet 35:tä beduiinikylää, minkä vuoksi niiden lähes 70 000 asukasta ovat ilman oikeutta julkisiin palveluihin, ja alueen taloja tuhotaan säännöllisesti. Monet asukkaat ovat joutuneet pakenemaan kodistaan, mikä Amnestyn mukaan tarkoittaa käytännössä pakkosiirtoa.

USA:ta, Britanniaa ja EU:ta kehotetaan muuttamaan linjaansa

Amnesty suosittelee Israelille lukuisia toimia apartheid-järjestelmän ja sitä tukevien rakenteiden purkamiseksi. Järjestön mukaan kotien tuhoamiset ja pakkohäädöt olisi lopetettava sekä myönnettävä palestiinalaisille kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiset oikeudet niin Israelissa kuin miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

– Israelin pitää purkaa apartheid-järjestelmä ja alkaa kohdella palestiinalaisia ihmisinä, joilla on yhtäläiset oikeudet ja ihmisarvo. Ennen tätä rauha ja turvallisuus jäävät saavuttamatta niin palestiinalaisille kuin israelilaisille, pääsihteeri Callamard perustelee.

Amnesty myös kehottaa Israelia myöntämään kaikille palestiinalaispakolaisille ja heidän jälkeläisilleen luvan palata kotiin. Kehotuksen toteuttaminen olisi hyvin vaikeaa, sillä pelkästään YK:n palestiinalaispakolaisjärjestön UNRWA:n mukaan sen apuun oikeutettuja pakolaisia on noin viisi miljoonaa.

Ulkomaita Amnesty kehottaa pitäytymään suhteissaan Israeliin toimista, jotka ylläpitävät apartheidia ja estävät sen purkamista. Ihmisoikeusjärjestö kohdistaa viestinsä erityisesti läheiset diplomaattisuhteet Israelin kanssa omaaville maille, kuten Yhdysvalloille, Britannialle sekä alueellisista järjestöistä Euroopan unionille. Myös läheisiä suhteita Israeliin solmineet tai niitä suunnittelevat arabimaat sekä Afrikan valtiot voisivat Amnestyn mukaan tarkistaa linjaansa.

Liike-elämän yritysten pitäisi puolestaan varmistaa omalta osaltaan, etteivät ne hyödy Israelin harjoittamasta sortojärjestelmästä ja osallistu siten sen ylläpitoon, Amnesty neuvoo.

Israelilta raivostunut vastaanotto

Jo ennen kuin Amnestyn raportti Lähi-idästä oli julkaistu, Israel reagoi siihen tiistaiaamuna raivostuneesti, kertoi uutistoimisto AFP. Israelin johto vaatii järjestöä peruuttamaan raporttinsa ja sen johtopäätökset.

Raportillaan Amnesty liittyi nyt muihin ihmisoikeusjärjestöihin, kuten B’Tselemiin ja Human Rights Watchiin, jotka ovat luokitelleet palestiinalaisten kohtelun apartheidiksi. Amnestyn syytös koskee sekä Länsirannan ankaraa politiikkaa että Israelissa asuvien palestiinalaisten kohtelua.

– Tosiasioiden etsimisen sijaan Amnesty vetoaa terroristijärjestöjen levittämiin valheisiin. Amnesty on ollut hyvämaineinen järjestö, jota me kaikki kunnioitimme. Nykyään asia on juuri päinvastoin, syytti Israelin ulkoministeri Yair Lapid.

Amnestyn pääsihteeri Callamard vastasi, että ihmisoikeusjärjestö oli yrittänyt turhaan saada yhteyttä Lapidiin kootessaan raporttia.

– Olisimme halunneet keskustella ulkoministerin kanssa, kun yritimme tavoittaa hänet ensimmäisen kerran lokakuussa. Hän ei silloin vastannut. Nyt on aivan liian myöhäistä hän vain kehottaa meitä olemaan julkaisematta raporttia.

Niilo Simojoki

STT

