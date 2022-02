Koronaa yhä paljon Salossa – tartuntamäärä kääntyi laskuun, mutta niin myös koronatestien määrä

Koronaa on edelleen paljon Salossa, vaikka viralliset tartuntaluvut ovat kääntyneet selvään laskuun.

– Tautia on paljon väestössä, ja korona tarttuu edelleen helposti, sanoo Salossa tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä.

Viime keskiviikon jälkeen Salossa on todettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan 144 uutta tartuntaa. Tätä edeltäneellä seurantajaksolla niitä todettiin 406.

– Lukuja ei voi enää verrata keskenään, sairastuneita on selvästi enemmän. Alhainen luku johtuu siitä, että koronatestejä tehdään nyt testauskäytäntöjen muututtua huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin, Ellä huomauttaa.

Kiireisimpinä viikkoina pelkästään Salossa otettiin tuhat koronatestiä viikossa. Nyt testejä tehdään viikossa noin 300.

– Tutkittujen näytteiden positiivisuusaste on todella korkea, tällä hetkellä yli 41 prosenttia. Tautihuippu on saavutettu vasta siinä vaiheessa, kun positiivisuusaste lähtee laskuun.

– Positiivisuusaste on tällä hetkellä luotettavampi mittari kuin taudin ilmaantuvuus, Ellä sanoo.

Ellän mukaan on erittäin tärkeää, että flunssaoireiset ihmiset pysyvät edelleen kotona.

– Kotona olisi oltava ainakin sen viisi päivää, jos on minkäänlaisia flunssan oireita, hän painottaa.

Myös maskin käyttö ja huolellinen käsihygienia on edelleen erittäin suositeltavaa.

– Maskin käyttö on tehokas tapa ehkäistä taudin leviämistä, kun tapaa muita ihmisiä.

Koronatartuntojen jäljitys oli pitkään ruuhkautunut Salossa, mutta nyt jäljityssuma on saatu purettua.

– Positiivisen testituloksen saaneille pystytään soittamaan nyt viimeistään seuraavana päivänä testituloksen valmistumisesta. Tilanne pysyy tällaisena, mikäli testattavien määrä ei nouse merkittävästi, Ellä sanoo.

Eristys- ja karanteenipäätösten tekeminen sen sijaan on pahasti viivästynyt Salossa. Suurimmissa kaupungeissa päätöksistä on jo luovuttu, mutta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella niitä tehdään yhä.

Tartuntatautilakiin perustuvan päätöksen eristämisestä ja karanteenista tekee kunnan tai sairaanhoitopiirin virkasuhteinen tartuntataudeista vastaava lääkäri.

– Meillä on kuusi lääkäriä, joilla on tartuntatautilääkärin oikeudet. Nämä lääkärit tekevät näitä päätöksi muun työnsä ohella, Ellä kertoo.

Rokotuskattavuus

Koronarokotteen saaneet Salossa ja koko Suomessa

1. annoksen on saanut 90,5 % (koko maa 87,4 %)

2. annoksen on saanut 88,6 % (koko maa 84,7 %)

3. annoksen on saanut 65,5 % (koko maa 55,3 %)

Luvut koskevat yli 18-vuotiaita.

Lähde: THL