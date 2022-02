Parikymppistä salolaiskaksikkoa syytetään törkeästä pahoinpitelystä Salon skeittiparkissa. Syyttäjän mukaan miehet hakkasivat uhria kymmeniä kertoja teleskooppipatukalla ja skeittilaudalla. Toisen pahoinpitelijän kädessä oli myös puukko.

– Väkivallan laatu osoittaa sitkeää vahingoittamistarkoitusta. Teko on tehty erityisen raa´alla ja julmalla tavalla, aluesyyttäjä Anniina Rytölä totesi oikeudenkäynnissä torstaina.

Toinen pahoinpitelijöistä piti miehestä kiinni, kun toinen löi häntä skeittilaudan kärjellä muun muassa kasvoihin. Uhri kuljetettiin ambulanssilla Turun yliopistolliseen keskussairaalaan.

– Koko mun naama oli ihan tohjona. Pääkoppa oli tosi hurjan näköinen. Hyvä, että henki säilyi. Toipuminen on vieläkin kesken, uhri sanoi oikeudessa.

Syytetyt ovat 20- ja 22-vuotiaita, mutta kummallakin on aiempia tuomioita väkivaltarikoksista. Syyttäjä vaatii heille nyt vähintään kahden vuoden vankilatuomiota.

Salolaismies oli skeittaamassa Urheilupuistossa tavallisena arki-iltana viime syyskuussa. Puoli yhdeksän maissa kaksi miestä juoksi eri suunnista hänen kimppuunsa.

– No nyt me saatiin sut kiinni, toinen hyökkääjistä oli uhrin mukaan sanonut.

Väkivalta alkoi ilmeisesti välittömästi.

Syyttäjä esitteli oikeudelle uhrin vammoja: murtuneita luita, ilmarinta, haavoja, ruhjeita, kookas verenpurkauma, turvotusta, ihorikkoja. Jälkiä oli eri puolilla kehoa.

– Teko on ollut vakava, lähellä henkirikoksen yritystä, uhrin puolustusasianajaja Veli Ahtee arvioi.

Miestä lyötiin syyttäjän mukaan kerran myös veitsellä. Terä olisi viiltänyt haavan miehen käsivarteen. Uhrin mukaan teräase oli lapinleuku.

– Teko on ollut suunnitelmallinen, yllätyksellinen ja siinä on käytetty useita astaloita. Uhria on etsitty etukäteen, ja väkivalta on ollut moninaista, syyttäjä luetteli.

Todisteina syyttäjä esitteli dna-näytteitä, matkapuhelinten sijaintitietoja ja vanhemman syytetyn viestittelyä sosiaalisessa mediassa ennen ja jälkeen väkivallanteon. Motiivi liittyi syyttäjän mukaan raha-asioihin, joihin kytkeytyi uhrin veli.

Nuorempi miehistä kiisti kaiken. Häntä avustaneen asianajaja Elina Ylösen mielestä näyttö ei riittänyt osoittamaan, että hänen päämiehensä olisi edes ollut tekopaikalla. Ja jos olisikin ollut, teleskooppipatukasta ei ollut todisteita.

– Tavallinen pahoinpitely, Ylönen näki.

Vanhempi syytetyistä kiisti veitseniskun, mutta myönsi lyöneensä uhria muutaman kerran nyrkillä ja kymmenkunta kertaa skeittilaudalla.

– Eivät ne lyönnit kovin voimakkaita voineet olla, puolustusasianajaja Timo Havia toppuutteli.

Havian mukaan hänen päämiehensä osuudeksi jäi vain lyhyt pätkä koko pahoinpitelyssä. Haviankin mielestä rikos lähenteli tavallista pahoinpitelyä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tuomion ensi viikolla.

Väkivalta kasaantuu pienelle joukolle nuoria

Nuorten tekemät rikokset ovat vähentyneet jo pitkään, ja rikollisuus näyttää keskittyvän yhä pienempään joukkoon nuorisoa. Törkeästä pahoinpitelystä syytetty 22-vuotias salolaisnuori on vuosien aikana tuomittu toistuvista pahoinpitelyistä.

Nyrkkeilyä ja vapaaottelua harrastanut nuori päätyi ensimmäisen kerran käräjäoikeuteen yhdestä nyrkiniskusta. Hän löi 17-vuotiaana toista nuorta nenään niin lujaa, että uhri oli kaatunut verta vuotavana maahan.

Nuoriso juhli tuolloin juhannusta Särkisalon Niksaaressa. Lyöjä selitti tekoa hätävarjeluksi, mutta todistajat olivat nähneet tilanteen toisin. Käräjäoikeus langetti tuomion pahoinpitelystä nuorena henkilönä. Salolaisteinin pyrkimys sotilaspoliisiksi ja rauhanturvaajaksi katkesi siihen.

Sen jälkeen nuorukainen on tuomittu Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa ainakin yhdeksästä pahoinpitelystä. Rangaistukset ovat olleet ehdollista vankeutta, mutta koeajat eivät ole nuorukaista hillinneet.

Tuomioita on tullut muistakin rikoksista, muun muassa maksuvälinepetoksesta, lievästä kavalluksesta, rattijuopumuksesta ja vangin karkaamisesta. Teini oli karannut poliisiautosta, kun partio oli ottanut hänet kiinni. Kaveri oli avannut poliisiauton oven.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti Krimo on selvittänyt nuorten rikoskäyttäytymistä säännöllisesti vuodesta 1995 alkaen.

– Väkivaltarikokset kasaantuvat erittäin voimakkaasti. Hyvin pieni prosentti 15–29-vuotiaista vastaa yli puolesta kaikista poliisin tietoon tulleista rikoksista, tutkija ja yliopistonlehtori Matti Näsi sanoo.

Törkeissä pahoinpitelyissä parikymppiset nuoret ovat Näsin mukaan vahvasti yliedustettuina. Väkivaltainen käyttäytyminen on huipussaan 18–20 ikävuoden paikkeilla. Päihteillä on pahoinpitelyissä usein vahva rooli.

Tutkija Näsi puhuu impulssikontrollista. Se tarkoittaa kykyä vastustaa mielijohteen, halun tai kiusauksen herättämää toiminnan tarvetta.

– Sytykkeen ei tarvitse olla kummoinen. Ärsyke voi monesti olla tosi pieni. Ulkopuolisesta voi tuntua, että tässä nyt tuli vain vähän suukopua jostain mitättömästä asiasta.

Näsin mukaan ongelmien syyt kumpuavat usein jo lapsuudenkodista, joka on antanut huonot lähtökohdat elämälle.

– Kun sosiaalisia ja taloudellisia paineita on kasaantunut pidemmän aikaa, niin jossain kohtaa sitten napsahtaa. Osan elämä päättyy päihteidenkäytön takia aika lyhyeen, ja osalla elämä jatkuu vankilakierteenä pidemmälle aikuisuuteen.

Salon rikoskomisario Juhani Malmberg tietää myös esimerkkejä nuorista rikoksentekijöistä, jotka ovat ”jossain vaiheessa ymmärtäneet ja lopettaneet”.