Salo tarvitsee uuden paloaseman – nykyiseen ei mahdu tiloja, joilla pelastajia suojeltaisiin syöpäriskiltä

Varsinais-Suomen pelastuslaitos haluaa Saloon uuden paloaseman. Pelastajat altistuvat työssään syöpäriskiä lisääville yhdisteille, eikä vanhasta linja-autovarikosta korjattu nykyinen asema täytä puhtaan paloaseman edellytyksiä.

– Viimeisimmästä remontista on pitkä aika, ja altistus on yksi suurimpia asioita, asemamestari Janne Aso toteaa.

Salon paloaseman peruskorjaus tai kokonaan uuden aseman rakentaminen on osa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen valmistelemaa paloasemaverkkosuunnitelmaa. Listalla on myös Kokkilan pienen paloaseman peruskorjaus.

– Emme ole sulkemassa yhtäkään paloasemaa. Päinvastoin, me haluamme, että asemaverkko säilyy. Paloasema on turvallisuuden paikka, ja me haluamme, että niitä on riittävästi, pelastuspäällikkö Mika Kontio korostaa.

Varsinais-Suomessa on 83 paloasemaa, joista suurin osa on pelastuslaitoksen mukaan vähintään kohtalaisessa kunnossa. Kaikista paloasemista on tehty kuntokartoitus.

”Muutamien nykyisten paloasemien osalta on lähivuosina selkeä tarve peruskorjaukselle sekä joidenkin osalta kokonaan uuden paloaseman rakentamiselle, jotta toimintaa voidaan tiloissa jatkaa vuoteen 2030 asti ja myös siitä eteenpäin”, paloasemaverkkosuunnitelmassa todetaan.

Listalla on koko maakunnasta kymmenkunta paloasemaa. Kemiönsaarella Västanfjärdiin pitäisi pelastuslaitoksen mukaan rakentaa kokonaan uusi paloasema, ja Taalintehtaan paloasemalla olisi tehtävä peruskorjaus.

Suurin urakka on Turun yli satavuotiaan keskuspaloaseman peruskorjaus.

Salon nykyinen paloasema Kaakelitehtaankadulla valmistui parikymmentä vuotta sitten. ”Salon paloaseman tilat tuplaantuivat”, Salon Seudun Sanomat uutisoi lokakuussa 2003.

Noin 2 800 neliön paloasema saatiin remontoimalla ja laajentamalla vuonna 1970 rakennettua linja-autovarikkoa. Mika Kontio oli silloin Salon palopäällikkö, joka oli puhunut uuden paloaseman tarpeesta.

Nyt Kontio puhuu uuden paloaseman puolesta maakunnallisen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkönä.

– Muutostöihin on selkeä tarve, tilat eivät enää vastaa nykyistä vaatimustasoa.

Kuusi pelastajaa on lähtövalmiudessa kellon ympäri, mutta Salon paloasema on kaikkiaan neljänkymmenen ihmisen työpaikka. Rakennuksessa on puutteita sekä toiminnallisuudessa että työturvallisuudessa.

Pelastajien altistuminen syöpäriskiä lisääville yhdisteille on noussut huolenaiheeksi viime vuosina. Tutkimusten mukaan palomiehillä on yli kaksinkertainen riski sairastua eturauhassyöpään. Sen lisäksi on lisääntynyt riski hedelmättömyyteen, sydän- ja verisuonisairauksiin, astmaan ja allergioihin.

Savukaasut ovat tavallisissa asuntopaloissakin käyneet entistä myrkyllisemmiksi sitä mukaa, kun muovi ja elektroniset laitteet ovat kodeissa lisääntyneet.

Ruotsissa kehitetyn Puhdas paloasema -mallin mukaan paloasemat tulisi rakentaa niin, etteivät pelastajat altistu yhdisteille enää asemalla. Likaantunut kalusto, varusteet ja ajoneuvot pitäisi huoltaa varta vasten varatuissa tiloissa niin, etteivät haitalliset yhdisteet leviäisi muualle.

Salon paloasemalla jako puhtaisiin ja likaisiin tiloihin ei onnistu.

– Alueita ei ole kyetty toteuttamaan siinä laajuudessa kuin olisi tarpeen, asemamestari Janne Aso toteaa.

Pelastuslaitoksen paloasemaverkkosuunnitelmassa Salon aseman kohdalla lukee muutostyöt. Se ei sisällä vielä näkemystä siitä, korjataanko vanha vai rakennetaanko uusi.

– Tontti on hyvin ahdas ja niin täyteen rakennettu, ettei laajentamiselle ole oikein järkevää tilaa. Tilojen muuttaminen vaatisi todella järeitä toimenpiteitä, jotta kaikki toiminnat saataisiin mahtumaan, Aso miettii.

Tulevaisuudessa paloasemalla voisi toimia myös ensivaste ja ehkä myös Salon VPK, jolla nyt on oma paloasema kaupungin keskustassa.

Liedossa, Naantalissa ja Loimaalla VPK toimii vakinaisen palokunnan kanssa jo samoissa tiloissa. Kaarinaan on suunnitteilla vastaava paloasema.

– Siellä ollaan sulassa sovussa samojen seinien sisäpuolella. Entisenä Salon kaupungin palopäällikkönä toivon, että tällainen yhteistyö voisi toteutua myös Salossa, Mika Kontio toteaa.

Salon ja muiden suunnitelmassa mainittujen paloasemien rakentamis- ja korjaustöihin päästäneen vasta vuosien päästä.

Sotepe eikä pelkkä sote

Pelastuspäällikkö Mika Kontio Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta muistuttaa, että maakunnan paloasemien verkosto vastaa nykyisellään pelastuslain vaatimuksia ja sisäministeriön asettamia toimintavalmiusaikoja.

– Paloasemaverkkoon liittyvät tarvittavat tehostamistoimet on jo toteutettu vuosien varrella.

Kunnalliset palolaitokset yhdistettiin Varsinais-Suomen pelastuslaitokseksi vuonna 2004. Ylintä päätösvaltaa käyttää aluepelastuslautakunta.

Pelastustoimi siis teki kahdeksantoista vuotta sitten sen, mitä nyt aiotaan tehdä hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluille.

– Voidaan sanoa, että me siirrymme hyvinvointialueelle sellaisenaan. Olemme aika valmis paketti, koska pelastustoimen suuri uudistus on jo tehty, Kontio toteaa.

Julkisuudessa on puhuttu enimmäkseen sotesta, mutta Kontio käyttää lyhennettä sotepe. Siinä on huomioitu se, että pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueiden hoidettavaksi yhtä lailla kuin sosiaali- ja terveyspalvelutkin.