Someron kulttuurigallerian rahoitus varmistui – Kaija Aarikan uraa esittelevä galleria aukeaa kesäkuussa

Somerolle suunnitellun kulttuurigallerian rahoitus on varmistunut.

Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit on myöntänyt gallerian perustamiseen 25 000 euroa leader-rahaa. Kyseessä on kehittämisraha, jota käytetään muun muassa gallerian markkinointiin, tietokoneinfon tekemiseen näyttelystä sekä näyttelyesineiden kuljetukseen.

Jokivarsikumppanit myönsi Someron Kulttuurille aiemmin 15 000 euroa tilojen remonttiin. Galleria tulee kaupungintalon vieressä sijaitsevaan Aholan kulttuuritaloon. Kulttuurituottaja Liisa Mattila kertoo, että Aholan seinät ja ovet on maalattu, sähköjä on uusittu ja taloon on asennettu hälytyslaitteet.

Kulttuurigallerian vakinaisessa näyttelyssä esitellään Somerolla syntyneen muotoilija Kaija Aarikan tuotantoa ja elämää. Galleriaan tulee myös vaihtuvia näyttelyitä. Ensimmäisenä kesänä esitellään Somerniemellä asuvan kirjailija Kaari Utrion tuotantoa ja uraa.

Kulttuurigalleria on määrä avata kesäkuun alussa.

– Kesäksi galleriaan palkataan oma työntekijä, mutta tulevista työjärjestelyistä päätetään myöhemmin, Mattila toteaa.

Kulttuurigalleriaa on tarkoitus pitää auki ympäri vuoden.