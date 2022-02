”Tämä on niin hyvä juttu kuin olla ja voi” – Halikon nuorisotila pääsee pois kirjastosta

Halikkolaiset lapset ja nuoret pääsevät temmeltämään omissa tiloissaan maaliskuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Salon kaupungin opetuslautakunta päätti, että Halikon nuorisotilatoiminta siirtyy Kuusikoti-nimiseen kiinteistöön Halikon Hornintielle.

Kuusikoti on kaupungin omistama kiinteistö. Halikon nuorisotila Winkkis 2.0 on toiminut vuodesta 2017 kirjaston kanssa yhteisissä tiloissa.

– Tämä on niin hyvä juttu kuin olla ja voi. Kirjaston tilat ovat käyneet ahtaiksi ison kävijämäärän vuoksi, emmekä ole voineet järjestää niissä tiloissa nuorille sellaista toimintaa kuin mitä uudet tilat antavat myöten, nuoriso-ohjaaja Kristian Nuutinen kertoo.

9–17-vuotiaille tarkoitetussa Halikon nuorisotilassa on vieraillut yhden illan aikana parhaimmillaan liki 70 lasta ja nuorta.

– Se osoittaa, että lapset ja nuoret tarvitsevat yhteistä paikkaa, missä voi nähdä kavereita. Varsinkin 7-luokkalaiset sekä 9–10-vuotiaat ovat löytäneet paikan hyvin. Halikossa on selkeä tarve nuorisotilalle, Nuutinen sanoo.

Tilojen ahtauden lisäksi nuorisotyölle on ollut haasteellista luovia samanaikaisesti, jolloin kirjasto on ollut auki. Kirjastossa kun lähtökohtaisesti melutason pitäisi olla varsin matalalla.

– Varsinkaan nuoremmilla ajatus ei pysy kovin kauaa siinä, että pitäisi olla hiljempaa. Lasten ja nuorten valvominen on ollut kirjastossa vaikeaa, koska he ovat ympäri kirjastoa. Ylipäänsä hyllyjen välissä leikkiminen on vaarallista. Onneksi ei ole koskaan sattunut mitään, Nuutinen sanoo.

Kuusikoti mahdollistaa Halikon nuorisotilan kävijöille ruoanlaiton ja leivonnan.

– Niitä nuoret haluavat tehdä aivan älyttömästi. Kirjastossa meillä on ollut käytettävissä vain henkilökunnan uuni. Muutenkin moni asia helpottuu. Jatkossa ei tarvitse esimerkiksi siirrellä pingispöytiä edestakaisin.

Kuusikodin kiinteistössä on tilaa kaikkiaan yli 250 neliömetriä. Nuorisotilatoiminnan käyttöön on tulossa siitä 175 neliötä. Tällä hetkellä samassa kiinteistössä ei ole muita toimijoita.

– Kävimme ennen joulua katsomassa tiloja nuorten kanssa. Kaikki tykästyivät uusiin tiloihin, koska ne ovat niin avarat. Väriltään paikka on laitosmainen nuorten näkökulmasta, mutta toiveissa on saada hieman väriä seinille. Suuri toive on saada paikkaan biljardipöytä. Se kuuluu jokaiseen nuorisotaloon. Katsotaan, saammeko sen budjetin puitteissa sinne, Nuutinen pohtii.

Kirjastosta nuorisotila vie mennessään Hornintielle pingispöydän lisäksi pari telkkaria, pelikoneen sekä ison sohvan.

– Lisäksi saamme Piritan päiväkodista ison, kolmemetrisen pirttipöydän.

Maaliskuusta lähtien nuorisotilan ovet avautuvat jo kello 14. Tällä hetkellä nuorisotila on ollut auki kello 16 alkaen. Tila on auki tiistaisin ja torstaisin.

– Tämä helpottaa varsinkin yläkoululaisia, jotka voivat tulla suoraan koulusta nuorisotilaan. Jotkut asuvat kauempana eivätkä välttämättä ole jaksaneet enää lähteä kotoaan takaisin Halikon keskustaan.

HAAVEISSA BILJARDIPÖYTÄ JA VOIMISTELURENKAAT

SSS | Talvikki Salin

Halikkolaiset Juliaana Alakoski, 12, Melissa Niemi, 11, Alina Varpula, 10, ja Topi Helenius, 11, käyvät Halikon nuorisotilassa säännöllisesti, joskus kaksikin kertaa viikossa. He odottavat jo malttamattomina, että pääsevät ottamaan uuden tilan haltuun.

– On tosi kivaa, että nuorisotila muuttaa, koska tämä uusi tila on oma tila, jossa ei ole muita, Melissa kuvailee.

– Ja täällä ei ole kirjahyllyjä tiellä, Juliaana sanoo.

Kaikki neljä toteavat, että uusi tila tuntuu vanhaan verrattuna tosi isolta. Varsinkin nyt, kun kalusteita ei vielä juurikaan ole ja seinät hohtavat tyhjyyttään.

– Tämä näytti ensinäkemältä ehkä vähän mielisairaalalta, Alina myöntää.

– Mutta jos täällä maalaa ja laittaa tauluja ja mattoja, tästä tulee ihan erilainen, Topi jatkaa.

Juliaana, Melissa, Alina ja Topi näkevät sielunsa silmin, mitä uuteen nuorisotilaan pitäisi tulla. Sinne siirtyy tietysti tuttuja tavaroita vanhasta nuorisotilasta, mutta haaveissa on myös muuta. Ykköstoive on biljardipöytä.

– Ja kun täällä on katto niin korkealla, täällä voisi olla myös parit voimistelurenkaat. Ja mattoja – niitä ei kirjastossa ollut. Sekä paljon vilttejä, joista saisi tehtyä majoja. Ja iso oleskelutila, jossa voisi olla, Alina visioi.

Merkittävä uutuus on iso keittiö, jossa mahtuu kokkamaan isommallakin porukalla. Sitä kaikki odottavat innolla.

– Uudessa tilassa voisi järjestää myös erilaisia haasteita. Vaikka niillä renkailla ja biljardissa, Topi ehdottaa.

– Ja bingoa ja erilaisia pelejä, joissa voisi myös olla kisoja, Alina jatkaa.

– Täällä mahtuu järjestämään vaikka mitä kisoja. Vanhassa nuorisotilassa oli tilan puute, Juliaana summaa.