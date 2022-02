Varsinais-Suomessa ei ole vielä ohitettu korona-aallon huippua – Tutkituista näytteistä yli 40 prosenttia positiivisia

Koronatapausten määrä on kääntynyt selvään laskuun Varsinais-Suomessa. Tämä ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä testausta on vähennetty huomattavasti.

Tutkittujen näytteiden positiivisuusaste on sen sijaan ennätyskorkea, 41,4 prosenttia. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan positiivisuusaste on tällä hetkellä luotettavampi mittari kuin taudin ilmaantuvuus.

Tällä hetkellä 14 vuorokauden ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on 100 000:a asukasta kohti 1 329. Viime viikolla ilmaantuvuusluku oli 1 481.

– Kun jatkossa arvioimme koronatilannetta, voimme seurata, milloin näytteiden positiivisuusprosentti kääntyy laskuun, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Harri Marttila sanoo sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Toinen mittari on koronaviruksen määrä jätevedessä.

– Turussa koronaviruspitoisuus Kakolanmäen puhdistamon jätevesinäytteissä on kymmenkertaistunut muutamassa viikossa, Marttila sanoo.

Sairaalakuormitus ei ole vielä kääntynyt laskuun Varsinais-Suomessa.

– Sairaalakuormitus on Varsinais-Suomessa ollut pienessä vastamäessä kesästä alkaen, Marttila sanoo.

Tällä hetkellä Tyksissä on hoidossa 29 koronapotilasta, joista alle viisi on tehohoidossa. 17 potilasta on hoidossa koronavirusinfektion takia ja 12:lla koronaviruspositiivisuus on lisälöydös. Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla oli maanantaina 17 koronapotilasta.

Joulukuu 2021 on ollut toistaiseksi synkin kuukausi koronapandemian ajalta Varsinais-Suomessa. Silloin alueella menehtyi 24 koronaviruspositiivista henkilöä. Tammikuussa 2022 menehtyi 21 ihmistä koronaan, mutta luku voi vielä täsmentyä. Menehtyneiden keski-ikä on ollut koko pandemian ajalta 81 vuotta.

Sairastuneiden painopiste on siirtynyt viime viikkojen aikana nuoremmasta ikäryhmästä vanhempaan. Tällä hetkellä koronaan sairastuvat eniten 30–44-vuotiaat. Heidän osuutensa tartunnan saaneista on noin 34 prosenttia. Nuorten aikuisten (20–29-vuotiaat) tapausmäärä ja osuus kaikista tartunnoista on hieman pienentynyt.

Koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin suosituksiin. Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätökset kevennetyistä rajoituksista ovat voimassa 15. helmikuuta asti.

Laaja etätyösuositus ja laaja maskisuositus ovat vielä voimassa Varsinais-Suomessa.

– Omikron on toistaiseksi vaikuttanut olevan positiivinen asia siinä mielessä, että se ei ole vahvasti kasvattanut sairaalakuormitusta ja kuolleisuutta. Silti omikron voi joillekin ihmisille olla vaarallinen, ja sen takia meidän tulisi olla varuillamme ja suojella toisiamme, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä huomauttaa tiedotteessa.