Varsinaissuomalaiset kannattavat Turun seudun Föli-liikenteen laajentamista

Varsinaissuomalaisten enemmistö kannattaa Turun seudun joukkoliikenteen Fölin laajentamista kattamaan koko maakunta.

Tämä käy ilmi Turun Sanomien ja Salon Seudun Sanomien teettämässä kyselyssä. Yli puolet noin tuhannesta eri puolilta maakuntaa olevista vastaajista laajentaisi Fölin aluetta.

Turun seudun joukkoliikenteen yhteistyöalueen muodostavat Turku, Kaarina, Raisio, Lieto, Naantali ja Rusko. Turun keskustasta etäisimpiä pysäkkejä ovat Teersalon lauttaranta ja Tarvasjoen koulu.

Turun kaupungin joukkoliikennejohtaja Sirpa Korten mukaan Föli-alueen mahdollisesta laajenemisesta keskustellaan tulevan keveään aikana. Laajenemisselvityksessä ovat mukana Paimio, Parainen, Masku, Mynämäki ja Nousiainen.

Salon kanssa ei ole keskusteltu laajenemisesta, sanoo Korte.

– Tavoitteena on saada selvitys valmiiksi helmikuun lopussa, ja silloin vasta aletaan perehtyä asiaan ja siihen, olisiko laajeneminen kiinnostavaa uusille kunnille tai Fölille.

Salossa kaupungin sisäisestä Paikku-joukkoliikenteestä vastaa kaupunki lain mukaisena tieliikenteen toimivaltaisena viranomaisena.

Salo on jo yksinään niin laaja, että oma kaupunkiliikenne on perusteltua, sanoo liikennepalvelupäällikkö Tanja Ahola. Turun ja Salon välillä taas on Vainion Liikenteen ja Onnibussin harjoittamaa markkinaehtoista joukkoliikennettä.

– Keskustelemme toki avoimin mielin kaikesta yhteistyöstä.

Yksi tapa helpottaa matkustamista paikkakuntien välillä on useasta matkustusmuodosta koostuva matkaketju, johon liput voi ostaa yhdellä kertaa. Siihen velvoittaa liikennepalvelulaki. Tähän liittyen Salokin on hyväksynyt sopimuksen ”myyntirajapinnan ja Salon toimivaltaisen viranomaisen joukkoliikenteen mobiililippujen käytöstä”.

– Salon sisäisessä liikenteessä pyritään tällä hetkellä siihen, että koulukuljetuksiin voisivat varata paikkoja muutkin matkustaja, kertoo Ahola.

Kaikista SSS:n ja TS:n kyselyn vastaajista Föli-alueen laajentamista kannatti 54 prosenttia. Eri puolueiden kannattajien keskuudessa asiasta ajatellaan hieman eri tavoin.

Suurinta kannatus oli RKP:n, vasemmistoliiton, keskustan ja SDP:n kannattajien joukossa. Keskustan ja demarien äänestäjistä laajentamisen kannalla oli 60 prosenttia. RKP:n prosentti oli 70 ja vasemmistoliiton 68.

Vihreistä ajatuksen kannalla oli 54 prosenttia ja perussuomalaisista inan yli puolet.

Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kannattajista laajentamista piti hyvänä alle puolet, 48 ja 44 prosenttia.

Myös ikä vaikutti vastaajien näkemyksiin. 65 vuotta täyttäneistä 59 prosenttia kannatti Fölin maakunnallistamista. Nuorimpien vastaajien, alle 25-vuotiaiden keskuudessa, kannatus oli 46 prosenttia.

Näin kysely tehtiin

Kyselyn teki Taloustutkimus Oy.

Kyselyssä haastateltiin 1 002 varsinaissuomalaista 27.12.2021–6.1.2022.

Tutkimus tehtiin puhelinhaastattelujen ja Internet-paneelin yhdistelmänä.

Tutkimuksessa esitettiin väittämä: Turun seudun joukkoliikenteen Fölin alue pitää laajentaa kattamaan koko Varsinais-Suomi.

Vastaajien puoluekanta selvitettiin kysymyksellä: minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit vuoden 2021 kuntavaaleissa.

Kysely tehtiin puolueiden kannatusmittauksen yhteydessä.