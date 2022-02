Venäläinen YK-diplomaatti: Brittien diplomatia on ”täysin hyödytöntä”

Korkea-arvoinen venäläinen YK-diplomaatti moitti brittiläistä diplomatiaa keskiviikkona, vain tunteja ennen kuin Britannian pääministerin Boris Johnsonin oli määrä keskustella Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Ukrainan kriisistä.

– Tilaa diplomatialle on aina, mutta suoraan sanottuna emme luota brittiläiseen diplomatiaan, Venäjän YK:n-varasuurlähettiläs Dmitri Poljanski sanoi Sky Newsin haastattelussa.

– Mielestäni brittiläinen diplomatia on viime vuosina osoittautunut täysin hyödyttömäksi, hän lisäsi.

– En todellakaan halua loukata ketään, etenkään hyviä ystäviäni, brittidiplomaatteja, mutta todellisuudessa tuloksissa ei ole mitään kehuttavaa, hän jatkoi.

Pääministeri Boris Johnson vieraili Kiovassa tiistaina ja varoitti, että Venäjän Ukrainan rajalle kokoamat sotajoukot edustavat ”selvää ja olemassa olevaa vaaraa” Ukrainalle. Johnsonin on määrä keskiviikkona keskustella Putinin kanssa jännitteiden purkamiseksi, mutta Poljanskin kommentit viittaisivat siihen, että mitään läpimurtoa on tuskin odotettavissa. Maiden välit ovat olleet viileät jo vuosia.

Jännitteet saavuttivat huippunsa vuonna 2018, kun entinen venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä myrkytettiin Salisburyssa Etelä-Englannissa. Britannia syytti Venäjää murhayrityksestä ja karkotti kymmeniä venäläisiä diplomaatteja.

Poljanski ivasi lännen tiedustelutietoa

Poljanski ivasi myös lännen esittämiä lukuja venäläisjoukkojen määrästä Ukrainan rajalla.

– Nyt puhutaan jo 130 000:sta (sotilaasta). Huomaan, että inflaatio on ollut korkea, koska eilen puhuttiin 100 000:sta, hän sanoi.

– En tiedä, mistä he saavat nämä luvut, eikä meillä ole minkäänlaista luottamusta Yhdysvaltojen ja Britannian tiedustelutietoa kohtaan.

Hän myös syytti länsimaita ”hysterian” lietsomisesta.

Venäjä on toistuvasti sanonut, ettei se muodosta uhkaa Ukrainalle, mutta on vaatinut takuita siitä, ettei Ukraina liity sotilasliitto Natoon ja ettei Yhdysvallat perusta uusia sotilastukikohtia maihin, jotka aikanaan kuuluivat Neuvostoliittoon.

Diplomaattiset ponnistelut ratkaista kriisi jatkuvat. Tiistaina myös Venäjän ja Yhdysvaltain ulkoministerit Sergei Lavrov ja Antony Blinken keskustelivat puhelimessa Ukrainan tilanteesta.

STT

