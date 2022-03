Asiantuntijat kyseenalaistavat Ruotsin ilmatilaa loukanneiden venäläiskoneiden ydinasevarustuksen

Useat asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet eilen uutisoitua tietoa, jonka mukaan Ruotsin ilmatilaa loukanneissa venäläiskoneissa olisi ollut ydinaseita.

Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen tutkijan Andreas Hörnedalin mukaan venäläiskoneet näyttivät kuvien perusteella täysin aseistamattomilta. Hörnedalin mukaan myös uutisen lähde on jäänyt hyvin epäselväksi.

Myös Ruotsin ilmavoimien komentaja Carl-Johan Edström on toppuutellut ydinase-epäilyä.

– Jos olisimme havainneet Ruotsiin kohdistuvan uhkatason kasvaneen tämän tai jonkin muun tapauksen myötä, olisimme kertoneet asiasta, Edström kertoi TT:lle.

Ruotsin puolustusvoimat ei ole kommentoinut tarkemmin venäläiskoneiden aseistusta.

Ruotsalaisen sotilasasiantuntija Johan Wiktorin mukaan koneiden lentäminen ja liike on ollut sitä vastaan, että ne olisivat kantaneet ydinaselastia.

Myös Federation of American Scientists (FAS) -järjestön ydinasekysymyksiä tarkastelevan projektin johtaja Hans Kristensen on kertonut Twitter-tilillään, että hän epäilee ylipäätään venäläisten lennättävän Su-24-koneitaan varustettuna ydinaseilla.

Eilen uutisoitiin, että Ruotsin ilmatilaa maaliskuun alussa loukanneista neljästä venäläiskoneesta kaksi olisi ollut varustettu ydinaseilla. Asiasta kertoi ensimmäisenä ruotsalaiskanava TV4.

