Kallion tuenta maksaisi yli miljoona euroa – Halikon kalliosortumasta mittava jälkityö, jonka teettäminen vaatii valtuuston päätöksen

Halikon Vaskiontien kalliosortumasta on tulossa mittava jälkityö. Salon kaupungin tilaaman konsulttityön mukaan sortumaherkiksi osoittautuneiden kohtien tuenta maksaisi yli miljoona euroa eri työvaiheet yhteen laskien.

– Jos tähän päädytään, pitäisi tehdä lisätalousarvio, kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi sanoo.

Asia pitäisi hyväksyä kaupunginvaltuustossa, mutta sitä ennen vaaditaan vielä lisäselvityksiä. Mannervesi sanoo, että luonnontilainen kallio kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, minkä vuoksi on selvitettävä mahdolliset lupa-asiat.

Kallioalueelta sortui parisen viikkoa sitten kaksi valtavaa kallionlohkaretta, joista toinen murskasi piharakennuksen ja toinen yhden kiinteistön pihalla olleen auton, jonka kylkeen lohkare pysähtyi. Viiden kiinteistön asukkaat on evakuoitu eikä alueella ole toistaiseksi turvallista asua.

Kaupunki tilasi alueesta selvityksen, joka valmistui perjantaina. Nyt Mannervesi selvittää suunnittelijoiden kanssa, mitä lupia asian eteenpäin viemiseksi vaaditaan.

Aikataulu mahdollisten kallion heikkouskohtien korjaustöille tulee joka tapauksessa olemaan kuukausia. Yksistään työvaiheisiin on arvioitu kuluvan nelisen kuukautta. Osa työvaiheista on tehtävä silloin, kun kallion lämpötila on yli kymmenen astetta.

