Ministeri Lindén kertoi kyselytunnilla saaneensa huolestuttavaa informaatiota: Hoitoalan lakko näyttää uhkaavan potilaiden henkeä ja terveyttä

Sosiaali- ja terveysministeriössä on aloitettu nopea lainsäädäntövalmistelu, jotta kiireellisten potilaiden hoitamiseksi voidaan turvata riittävästi hoitohenkilöstöä perjantaina uhkaavan lakon aikana. Asiasta kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

– Se ei ole puuttumista tähän työtaisteluun, vaan nimenomaan suojelutyön varmistamista, ministeri painotti.

Lindén sanoi olevansa erityisen huolestunut siitä, että viimeisten tietojen mukaan kiireellisten potilaiden hoitoon ei ole osoitettu riittävästi henkilöstöä.

– Tänä aamuna saamani informaatio aluehallintoviranomaisten kautta, ei siis kummankaan työmarkkinaosapuolen kautta, on ollut erittäin huolestuttavaa. Siinä määrin huolestuttavaa, että se näyttää uhkaavan henkeä ja terveyttä.

Lindén totesi, että korona ja sen jo aiheuttama hoitovelka, ukrainalaiset pakolaiset ja heidän hoitotarpeensa sekä perjantaina alkava lakko ovat todella huolestuttava yhtälö.

Lakon on määrä alkaa kello kuudelta aamulla. Siihen osallistuu ammattiliittojen Tehyn ja Superin mukaan 25 000 hoitajaa ja se koskee alkuvaiheessa kuutta sairaanhoitopiiriä.

Sairaanhoitopiireistä on kantautunut huolta siitä, että lakko vaikuttaa myös kiireelliseen hoitoon.

Lindén sanoi toivovansa, että työriita pystytään ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti niin, että tulos on kohtuullinen ja tyydyttävä hoitohenkilöstölle, veronmaksajille ja myös päättäjille, jotka ovat vastuussa palveluiden järjestämisestä.

Myös ministeriö tiedotti asiasta torstaina. Sen mukaan lainsäädännöllä varmistettaisiin viimesijainen mahdollisuus suojelutyötä täydentäviin välttämättömiin velvoitteisiin, mikäli voimassa olevan lain mukaiset turvaamistoimet eivät riitä potilasturvallisuuden varmistamiseen. Ministeriö muistutti, että ensisijainen vastuu riskeihin varautumisesta ja jatkuvuudenhallinnasta on palveluita järjestävillä ja tuottavilla organisaatioilla ja viranomaisilla.

Hoitotakuun kiristys kehysriihessä pöydällä

Ministeriltä tivattiin kyselytunnilla, mitä konkreettisia ja nopeita toimia hallituksella on ensi viikon kehysriihessä pöydällä, jotta akuutti kriisi voidaan ratkaista ja hoitojonot purkaa nopeasti.

Lindénin mukaan hoitojonojen purkaminen on ongelma erityisesti perusterveydenhuollon puolella ja siksi tarvitaan nopeasti hoitotakuun tiukennus.

Hänen mukaansa hoitotakuuta koskeva lakiesitys on jo pitkälle valmisteltu, mutta se vaatii vieläkin viimeisiä säätöjä ja rahoituksen arviointia.

– Tämä asia tulee olemaan riihessä esillä ja toivon mukaan voimme sen saada nopeasti käsittelyyn.

Ministeri kertoi, että viimeisten arvioiden mukaan perusterveydenhuoltoon tarvittaisiin noin 600 lääkärin ja 500 hoitajan lisätyöpanos.

– Käsityksemme on, että tässä voidaan erittäin hyvin hyödyntää yksityistä sektoria, korostaisin nimenomaan pitkäaikaisia ostopalvelusopimuksia.

Sanna Nikula

STT

Kuvat: