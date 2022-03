Nokia-sarja pian katsottavissa – Salossakin kuvattu Made in Finland kertoo Nokian menestystarinan

Kuusiosainen draamasarja Made in Finland – tarina Nokiasta on valmis ja pian katsottavissa suoratoistopalvelussa.

Tositapahtumiin perustuva sarja sijoittuu vuosiin 1988–1990 ja kertoo Nokian ensimmäisistä askeleista kohti maailmanlaajuista menestystä. Sarjan keskiössä ovat työntekijät, jotka mahdollistivat intohimoisella työllään Nokian nousun maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi.

Made in Finlandin tapahtumat alkavat vuodesta 1988, jolloin Motorola haastaa Nokian patenttivarkaudesta oikeuteen ja yhtiö menettää varsin pidetyn pääjohtajansa, Kari Kairamon.

Saloon vastapalkatut juristit Katarina Tammi ja Aki Makkonen joutuvat elämänsä haasteeseen koettaessaan pelastaa Nokian varmalta tuholta. Samaan aikaan kun katastrofaaliset tulosnäkymät vaativat saneerauksia ja kaikki kehitystyö jäädytetään, oululainen insinööri Risto Salminen haluaa tehdä maailman pienimmän ja kestävimmän matkapuhelimen, johon kaikilla olisi varaa.

Hän ryhtyy omin varoin salaa kehitystyöhön. Mutta uhka ei kohtaa vain ulkopuolelta. Yhtiön sisällä Nokiaa suunnitellaan pilkottavan osiin ja myytävän pörssissä. Rahoitusjohtaja Jorma Ollila vastaanottaa paikan Nokia Mobile Phonesin toimitusjohtajana ja saa puoli vuotta aikaa katsoa, onko osastolla tulevaisuutta. Hän uskoo, että Nokialla on vielä kätköissään timantti, joka on löytämättä.

Made in Finland -sarjaa kuvattiin Salossa viime vuoden touko-kesäkuussa parinkymmenen päivän ajan muun muassa Kuusjoella sekä autenttisessa ympäristössä Salon IoT Campuksella eli Nokian entisessä tehdaskiinteistössä. Kuvauksia tehtiin muun muassa Nakola ja Kiila -rakennuksissa.

Kuusjoella kuvauspaikkana toimi Kuusjoen vanha Osuuspankki. Kuvauksissa oli mukana paljon paikallisia avustajia.

Sarjan kuvaukset neuvotteli Saloon Länsi-Suomen elokuvakomissio. Salon kaupunki oli mukana sarjan teossa 50 000 euron markkinointisopimuksella.

Salon lisäksi sarjaa kuvattiin Helsingissä, Oulussa ja Turussa.

Sarjan päärooleissa näyttelevät Satu Tuuli Karhu, Emil Kihlström, Aku Sipola, Oona Airola ja Sampo Sarkola. Sarjan on ohjannut Jussi-palkittu Maarit Lalli , joka on myös sarjan luoja ja pääkäsikirjoittaja. Lalli teki sarjaa varten vuosien laajamittaisen taustatyön perehtyen Nokian historiaan.

Sarjan ovat tuottaneet C Morelle Rabbit Films ja Aurora Studios.

Made in Finland on nähtävissä C More -suoratoistopalvelussa 14. huhtikuuta alkaen. Sarjaa julkaistaan ensimmäisellä viikolla kaksi jaksoa ja tämän jälkeen jakso viikossa torstaisin. Jaksoja on yhteensä kuusi.

Made in Finland – tarina Nokiasta -sarjan hahmot:

Katarina Tammi (Satu-Tuuli Karhu)

Ihmisoikeusjuridiikka on Katarinan sydäntä lähellä, mutta 80-luvun lopun työpaikat ovat tiukassa. Salossa, Nokian matkapuhelinyksikössä aukeaa paikka vastavalmistuneelle sopimusjuridiikan parissa. Kotiutumista auttaa, että ystävä ja opiskelutoveri Aki Makkonen on jo raivannut tiensä ja työpöytänsä Nokialle. Pian Katarina huomaa, ettei aikaa muulle elämälle oikeastaan jääkään.

Aki Makkonen (Emil Kihlström)

Katarinan oikeustieteellisen kurssikaveri, Aki Makkonen tulee varakkaasta perheestä. Hän on päässyt suhteilla hyviin hommiin Nokialle, mutta hänen huoleton otteensa työhön tuo eteen kiperiä tilanteita. Katarinan vierellä saa Akikin jämäkkyyttä otteisiinsa ja pari kohtaa elämänsä isoimman työhaasteen, kun Motorola syyttää Nokiaa patenttivarkauksista.

Risto Salminen (Aku Sipola)

Lahjakas, työhönsä intohimoisesti sitoutunut diplomi-insinööri, Risto Salminen, työskentelee Nokialla Oulun Teknologiakylässä. Mikään haaste ei ole hänelle ylivoimainen. Kun hän saa käteensä Motorolan uusimman puhelimen, hän päättää, että Nokian on osattava tehdä vielä parempi, vielä pienempi ja vielä kestävämpi puhelin. Kun saneeraus iskee osastolle, Risto jatkaa omalla kustannuksellaan puhelimen kehittelyä.

Vuokko Salminen (Oona Airola)

Vuokollakin työt tuppaavat tulla kotiin, mutta hänellä on mielestään miestään realistisempi kuva tulevaisuudesta matkapuhelinalalla. Hänen uskonsa Nokiaan horjuu ja työt Ruotsissa alkavat houkutella.

Jorma Ollila (Sampo Sarkola)

Nokian johtokabineteissa käydään kovaa valtakamppailua toimitusjohtaja Kari Kairamon traagisen poismenon jälkeen. Rahoitusjohtaja Jorma Ollila saa haasteekseen kääntää kurssin kaaokseen ajautuneessa yhtiössä. Hän uskoo, että monialayhtiön timantti on vielä löytämättä. Riskien ottoa rakastavana hän ottaa harteilleen huonosti menestyvän matkapuhelinyksikön.