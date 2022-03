Puheenjohtaja Vapaavuori tunnusti virheet Lehtimäen tapauksen käsittelyssä – toivoo voivansa jatkaa Olympiakomitean johdossa

Olympiakomitea tilaa Mika Lehtimäen häirintätapauksesta ja sen käsittelystä Olympiakomiteassa ulkopuolisen selvityksen. Selvityksen tekee Suomen urheilun eettinen keskus Suek tai jokin muu taho.

Olympiakomitean tiedotustilaisuudessa aamupäivällä puheenjohtaja Jan Vapaavuori pahoitteli virheitä tapauksen käsittelyssä ja pyysi tiedotustilaisuuden aikana useita kertoja anteeksi. Pahimmaksi erheeksi hän arvioi Lehtimäen jatkosopimuksen.

Valmennusjohtaja Lehtimäki sai epäasiallisesta käytöksestä varoituksen viime syksynä. Hänen työsopimustaan jatkettiin Pekingin talviolympialaisten jälkeen vuoteen 2024, mutta nyt julki tulleen häirintätapauksen vuoksi Lehtimäki on irtisanoutunut tehtävästään.

– Isoin virhe liittyy siihen, että toisaalta meillä ei ollut sormi oikealla tavalla työyhteisön pulssilla. Emme ymmärtäneet, että tämäntyyppisissä tapauksissa on harvoin kyse yksittäistapauksesta vaan laajemmasta toimintakulttuurin ongelmasta. Varoituksen saaneen henkilön jatkopesti oli selkeä virhearvio, ja olen siitä todella pahoillani, Vapaavuori totesi.

– Kaikkein isoin kysymys on se, kuinka iso kulttuurinen ongelma epäasiallinen käytös ja seksuaalinen häirintä ovat urheiluliikkeessä. On selvää, että meidän pitää pystyä hallituksena parempaan vuoropuheluun työntekijöiden kanssa. Yksi oppi, jonka olen tästä kokonaisuudesta saanut, on, että tämäntyyppisessä tapauksessa ei voida nojautua vain kirjalliseen dokumentaatioon. En ole huolehtinut siitä, että minulla on täydelliset tiedot tapahtumista ja siitä, mitä työntekijöiden parissa koetaan, Vapaavuori sanoi.

Tapaus rajattiin puheenjohtajiston tietoon

Vapaavuori pyysi aiheutunutta harmia anteeksi ennen kaikkea häirinnän kohdanneilta naisilta ja myös ”olympiaperheeltä”.

– Asian käsittely ei mennyt taiteen sääntöjen mukaisesti päätöksentekojärjestelmässä, Vapaavuori sanoi.

Olympiakomitean hallitus oli keskiviikkona koolla noin kuuden tunnin ajan käsittelemässä Lehtimäen tapausta. Vapaavuori kertoi saaneensa kipakkaakin kritiikkiä, joka kohdistui erityisesti siihen, ettei Olympiakomitean hallitus ollut saanut varoitusta tietoonsa ennen Yleisradion viimeviikkoista uutista.

Vapaavuori sanoi olevansa edelleen siinä käsityksessä, ettei tapausta saanut viime syyskuussa yksityisyyden suojan ja työlainsäädännön nojalla tuoda hallituksen tietoon. Sen sijaan Lehtimäen jatkosopimuksesta päätettäessä hallitukselle olisi voitu kertoa varoituksesta.

Vapaavuori ei aio luopua puheenjohtajan tehtävästä.

– Toivon, että voin jatkossa nauttia luottamusta kaikista näistä virheistä huolimatta, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori tarttui avauspuheenvuorossaan kommentteihin, joiden mukaan hän ei olisi puhunut totta Lehtimäen tapauksesta julkisuudessa.

– Valehtelu tarkoittaa sitä, että ihminen tietoisesti kertoo jotain, mikä ei ole totta. Näin en ole missään olosuhteissa tehnyt. Sen sijaan myönnän, että olen antanut muutaman varomattoman lausunnon, jotka voidaan tulkita toisin kuin tarkoitin, Vapaavuori sanoi.

Yle Urheilu on uutisoinut, että Lehtimäki olisi syyllistynyt myös fyysiseen kajoamiseen. Lehtimäki on asianajajansa välityksellä kiistänyt tämän. Vapaavuorelta kysyttiin, kumpi osapuoli ei nyt puhu totta.

– Olen antanut varomattomia lausuntoja nimenomaisesti niistä tapahtumista, jotka johtivat varoitukseen. Muilta osin voimassa oleva yksityisyydensuoja ja työlainsäädäntö estävät minua kommentoimasta, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori ei myöskään vastannut kysymykseen siitä, ovatko epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuneet naiset Olympiakomitean työntekijöitä vai jonkun muun työnantajan palveluksessa.

– Ikävä kyllä minulla ei ole lupaa vastata kysymykseen, Vapaavuori vastasi.

Toinenkin tapaus käsittelyssä

Vapaavuorelta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, onko Olympiakomiteassa tutkinnassa vastaavanlaisia häirintätapauksia. Vapaavuori myönsi, että Olympiakomiteassa on selvityksessä Lehtimäen tapauksen lisäksi myös toinen tapaus.

– Minulla on tiedossani yksi tapaus laajasti ottaen tässä ympäristössä. Jokainen tapaus tutkitaan perusteellisesti, Vapaavuori sanoi.

Jatkokysymyksiin aiheesta Vapaavuori kertoi, että tapaus on tullut työnantajan tietoon ennen kuin Mika Lehtimäen tapaus tuli julkisuuteen.

– Käsittely on käynnissä, Vapaavuori sanoi.

OK:n henkilöstön nimissä lähetetyssä lausunnossa ilmaistiin pettymys Lehtimäen asian käsittelyyn

Suomen Olympiakomitean henkilöstön nimissä lähetettiin torstaina medialle lausunto, jossa henkilöstö ilmaisi pettyneensä Mika Lehtimäen tapauksen käsittelyyn hallituksessa ja julkisuudessa. Viesti oli lähetetty Olympiakomitean yleisestä sähköpostiosoitteesta, mutta sen allekirjoituksena oli ”Suomen Olympiakomitean henkilöstö” ilman yhdenkään henkilön nimeä tai yhteystietoa.

– Henkilöstö on toimittanut näkemyksensä Olympiakomitean hallituksen tietoon ennen hallituksen eilistä kokousta. Näkemyksemme mukaisesti sanoudumme jyrkästi irti siitä toimintatavasta, jolla Mika Lehtimäen työsuhteen jatkamista on käsitelty ja miten siitä on päätetty. Se ei ole Olympiakomitean henkilöstön arvojen mukainen toimintatapa, lausunnossa kirjoitettiin.

Lausunnossa tuomittiin epäasiallinen käytös ja häirintä.

– Henkilöstö on pettynyt tapaan, jolla asiaa on käsitelty niin hallituksessa kuin julkisuudessa. Henkilöstö peräänkuuluttaa puheenjohtajistolta ja hallitukselta suoraselkäisiä päätöksiä ja vastuunkantoa, sekä johtamis-, toimintatapa- ja päätöksentekokulttuurin tervehdyttämistä, lausunnossa ilmoitettiin.

Pasi Rein, Raiko Häyrinen

STT

