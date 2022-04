Perjantaina alkavan hoitajalakon uhkakuvat: sytostaatti- ja dialyysihoidoille stoppi, Salon röntgen- ja laboratoriopalvelut kiinni

Perjantaina alkavan hoitajalakon yllä on vielä paljon kysymysmerkkejä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.

Lakko ei koske terveyskeskuksia tai työterveyshuoltoa, mutta sairaaloihin se iskee lujaa. Lakon alaisuudessa on yhteensä 25 000 hoitajaa kuudesta sairaanhoitopiiristä.

– Tilanne näyttää huonolta. Potilasturvallisuutta ei näillä tiedoilla voida varmistaa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Petri Virolainen toteaa.

Päivystyspotilaat saavat lakon aikanakin tarvitsemansa avun, mutta muutoin hoitopalveluja supistetaan reilusti.

– Kaikki loppuu, Virolainen kommentoi dramaattisesti.

– Ambulanssit kyllä kulkevat, ja synnyttämään pääsee. Esimerkiksi syöpähoitoja emme kuitenkaan voi laajasti tarjota.

Dialyysi- ja sytostaattihoidot kuten myös laboratorio- ja näytteenottopalvelut ovat vaakalaudalla. Kuten olettaa saattaa, kaikki ”kiireetön” hoito siirretään tuonnemmaksi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 8 475 työntekijää, joista 5 561 oli hoitajia. Virolainen ei tiedä, kuinka moni kuntayhtymän hoitajista jää huomenna kotiin.

– Se vaikeuttaa sopeuttavien toimien suunnittelua, hän kiteyttää.

Lakkoa itsessään sairaanhoitopiirin johtaja ei kritisoi.

– Mutta olen pettynyt työntekijäjärjestöjen suojelutyörajaukseen. Käsityksemme ovat siltä osin hyvin erilaiset, hän lisää.

Suojelutyö on työtä, jota on tehtävä myös työtaistelun aikana. Sote-palveluista puhuttaessa se on siis työtä, jolla turvataan ensisijaisesti kansalaisten henki ja terveys.

Työtaisteluosapuolet eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mitkä hoitotoimenpiteet kuuluvat suojelutyön piiriin. VSSHP:n Superin pääluottamusmies Jaana Dalén kommentoi, että he toimivat neuvotteluissa ammattiliiton ohjeistuksen mukaan.

– Neuvottelut jatkuvat myös lakon aikana, hän tiivistää.

Suojelutyöasiassa Super kuuntelee Dalénin mukaan myös työnantajapuolen tarpeita.

– Voin tietysti puhua vain Superin puolesta, mutta me teemme suojelutyötä lakkoilmoituksemme perusteella.

Superin (Suomen lähi- ja perushoitajayhdistys) lisäksi lakossa on mukana myös Tehy. Valtaosa VSSHP:n hoitajista on tehyläisiä, mutta Salon Seudun Sanomat ei ole tavoittanut Tehyn Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koordinoivaa pääluottamusmiestä Jussi Rantasta kommentoimaan neuvotteluja.

Potilaita hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä Tyks kantasairaalan Tyks Akuutti vastaanottaa työtaistelun aikana päivystyspotilaita. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteessa todetaan, että päivystyksessä tulee olemaan ruuhkaa ja jonottamiseen on syytä varautua. Päivystyspoliklinikalla potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Sairaalasta puolestaan joudutaan kotiuttamaan potilaita varhaisemmassa vaiheessa kuin normaalisti – Näyttää ilmeiseltä, että edes aivan välttämätöntä päivystyshoitoa ja päivystystä tukevien vuodeosastojen hoitoa ei pystytä kokonaan Tyksissä turvaamaan, sanoo Tyksin vt. sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö tiedotteessa. Terveyskeskusten päivystysvastaanotot eivät ole lakon piirissä ja ne vastaanottavat potilaita. Salon terveyskeskus päivystää myös lakon aikana päivittäin kello 8–22. Sairaanhoitopiiri pyytää välttämään soittamista osastolle tai Tyksin vaihteeseen. Hoitava yksikkö on yhteydessä potilaisiin, joiden ajanvarauksiin tulee muutoksia. Potilaisiin ollaan yhteydessä puhelimitse, kirjeitse tai tekstiviestillä. Potilaat tulevat sairaalaan varatun ajan mukaisesti, jos yhteydenottoa ei tule. ​

Sähkettä päivitetty kello 20.45. Juttuun lisätty tietoa sairaanhoitopiirin päivystyksestä.