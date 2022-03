Sairaanhoitopiireissä siirretään kiireetöntä hoitoa lakon vuoksi – Husin, Taysin ja Tyksin mukaan lakko vaikuttaa myös kiireelliseen hoitoon

Useissa Suomen sairaanhoitopiireissä siirretään kiireetöntä hoitoa huomenna alkavan hoitajalakon vuoksi. Lakon on määrä alkaa kello kuudelta perjantaiaamuna, ja siihen osallistuu ammattiliittojen Tehyn ja Superin mukaan 25 000 hoitajaa. Lakko ulottuu yhteensä kuuden sairaanhoitopiirin alueelle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus), Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) sekä Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) mukaan lakko vaikuttaa myös kiireelliseen hoitoon.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan työntekijäjärjestöt eivät ole olleet halukkaita osoittamaan riittävästi henkilökuntaa potilasturvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin.

– Olemme siirtyneet Husissa päivystystilaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme arkisin tarjoamaan samat kiireelliset palvelut kuin päivystysaikoina eli esimerkiksi viikonloppuisin, mutta tämäkin on haasteellista ja ruuhkat ovat hyvin todennäköisiä monissa toiminnoissa, Mäkijärvi sanoo tiedotteessa.

– Tilanne on erittäin vakava, enkä ole tällaista vielä urani aikana kokenut.

Kaikki kiireetön hoito Husissa keskeytetään lakon ajaksi, samoin Taysissa.

Taysissa keskitytään päivystyspotilaiden hoitoon sekä lakon aiheuttamien välittömien vahinkojen rajaamiseen ja perutaan perjantailta kiireellistä hoitoa, tiedotteessa kerrotaan.

Myös Tyks keskittyy päivystyspotilaiden hoitoon ja on perunut kiireettömiä toimenpiteitä torstaista alkaen. Myös osa kiireellisestä hoidosta keskeytetään. Esimerkiksi kiireellistä syövänhoitoa siirretään, Tyks kertoo tiedotteessa.

Superin puheenjohtaja: ”Hauskaa, että hoitajien tarpeellisuus on nyt huomattu”

Johtajaylilääkärit kuudesta sairaanhoitopiiristä julkaisivat eilen tiedotteen, jossa he ilmaisevat huolensa lakon vaikutuksista potilasturvallisuuteen. Kritiikki kohdistuu ammattiliittojen lupaamaan suojelutyön määrään, joka ei allekirjoittaneiden lääkäreiden mukaan ole riittävä. Myös sairaanhoitopiirien johtajat yhtyivät tänään samaan kritiikkiin.

Suojelutyön tarkoitus on varmistaa, ettei lakko aiheuta potilaiden henkeen ja pysyvään vammautumiseen kohdistuvaa riskiä.

– Työntekijäjärjestöjen paikallisissa neuvotteluissa esittämä suojelutyöresurssi on riittämätön turvaamaan välttämättömän kiireellisen hoidon, johtajaylilääkäreiden tiedotteessa sanotaan.

– Uhattuna on erityisesti päivystysten ja päivystystä tukevien vuodeosastojen hoito, mikä vaarantaa kiireellisen hoidon toteuttamisen.

Kannanoton mukaan suojelutyön laajuudesta ei ole saavutettu yksimielisyyttä neuvotteluissa.

Toisen lakossa mukana olevan ammattiliiton eli Superin puheenjohtaja Silja Paavola ei näe, että johtajaylilääkäreiden huoleen olisi aihetta.

– Meidän tarjoama suojelutyön määrä ei tule vaarantamaan potilaiden henkeä, Paavola kuittaa asian STT:lle.

Paavolan mukaan on ”hauskaa”, että sairaanhoitopiirien johtavat lääkärit ovat huomanneet, kuinka tarpeellisia hoitajat sairaaloissa ovat.

– On positiivista, että tämä on nyt ollut heidän (johtajaylilääkäreiden) seurannassaan. Asiassa päästään hyvin paljon eteenpäin, kun aletaan neuvotella, Paavola sanoo.

Lakon piirissä ovat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymät.

Ammattiliitot ovat ilmoittaneet lakon ensimmäisen vaiheen kestävän kaksi viikkoa. Tämän jälkeen liitot kertovat olevansa valmiita laajentamaan lakkoa koskemaan 13:a sairaanhoitopiiriä ja 40 000:ta hoitajaa.

”Päivystys tulee luultavasti ruuhkautumaan”

Taysissa suojelutyöneuvotteluiden valossa näyttää siltä, että ainakin lakon alkuvaiheessa joudutaan hyvin vahvasti rajaamaan kiireellistä hoitoa ja keskittymään päivystykseen, johtajaylilääkäri Juhani Sand sanoo. Sand puhui toimittajille torstaina aamupäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Kiireinen hoito on tyypillisesti esimerkiksi syövän hoitoa, jota noin kuukauden sisällä pitää pystyä toteuttamaan, Sand kertoi.

Tämän päivän arvion perusteella näyttää Sandin mukaan siltä, että perjantaina noin 400 potilasta on sellaisilla vuodeosastoilla, jotka ovat jäämässä ilman suojelutyötä. Näistä vuodepotilaista kotiutetaan Sandin mukaan kaikki, jotka arvioidaan kotiuttamiskelpoisiksi. Lopuille yritetään edelleen saada suojelutyötä.

Lakkoilijoiden määrä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ei ole vielä tiedossa, koska työnantaja ei saa kysyä, ketkä ovat järjestäytyneitä ja ketkä eivät.

– Eli sillä työntekijämäärällä, joka aamulla ilmestyy, yritämme aivan kaikkein välttämättömimmän minimihoidon tarjota, Sand totesi.

Taysin päivystys keskitetään Tampereelle, ja se tulee luultavasti ruuhkautumaan perjantaina ja viikonloppuna, Sand sanoi mediainfossa.

– Valitettavasti tässä joutuu käyttämään enemmän potilaan omaa harkintaa, onko pakko lähteä päivystykseen.

Suunniteltujen leikkausten peruutuksista pyritään ilmoittamaan henkilökohtaisesti.

– Kyllä tässä valitettavasti pitää varautua myös siihen, että (potilas) tulee jopa sairaalaan asti, ja sitten vasta käy ilmi, että joudutaan kuitenkin siirtämään toimenpiteitä, Sand sanoi.

Suojelutyöneuvottelut jatkuneet myös Pohjois-Savossa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala sanoo, että lakon aikana keskitytään turvaamaan päivystyksellinen hoito, jotta potilaiden henki ei vaarannu.

– Esimerkiksi synnytykset, tehohoito ja päivystykselliset leikkaukset meidän täytyy pystyä hoitamaan myös lakon aikana, Nevala toteaa sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Oulun yliopistollinen sairaala on ilmoittanut peruvansa kaiken kiireettömän hoidon lakon ajalta. Myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri kertoi aiemmin tällä viikolla, että Kuopion yliopistollisessa sairaalassa joudutaan lakon vuoksi siirtämään kiireettömiä leikkauksia.

Pohjois-Savossa on torstaina käyty edelleen suojelutyöneuvotteluita siitä, millä työntekijämäärällä selvitään, kertoo Kuopion yliopistollisen sairaalan johtaja Olavi Airaksinen STT:lle.

Osapuolilla on Airaksisen mukaan kuitenkin yhteinen näkemys, siitä mitä suojelutyö pitää sisällään. Neuvotteluissa on hänen mukaansa myös tapahtunut edistystä keskiviikkoon verrattuna.

Tehy ja Super vauhdittavat neuvottelujaan mielenosoituksilla ja uudella ylityökiellolla

Hoitoalan ammattiliitot Tehy ja Super järjestävät perjantaina mielenosoituksia kuudella paikkakunnalla, samalla kun hoitajalakko alkaa kuudessa sairaanhoitopiirissä. Tarkoitus on tuoda esiin sote-alan ongelmia ja vauhdittaa neuvotteluja.

Mielenosoituksia järjestetään Helsingissä, Turussa, Oulussa, Tampereella, Kuopiossa ja Jyväskylässä.

Tehy ja Super ilmoittivat torstaina myös uudesta kuntasektoria koskevasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Kielto alkaa perjantaina aamukuudelta ja koskee muita kuin lakossa olevia kohteita. Se kestää yhtä kauan kuin lakko eli 15. huhtikuuta asti, ellei sopua synny sitä ennen.

Perjantaina alkavan lakon piirissä on 25 000 hoitajaa.

—

Korjattu juttua klo 12.42: Sairaanhoitajien lakko muutettu hoitajien lakoksi, koska lakko koskee muitakin kuin sairaanhoitajia.

Eetu Halonen, Maiju Ylipiessa, Saara-Miira Kokkonen

STT

Kuvat: